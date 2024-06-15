比特犬遭棄養得憂鬱症！新主人加倍陪伴 牠心情好轉：換我守護你
狗狗遭棄養太傷心得憂鬱症！國外一名飼主養了一隻可愛的比特犬，眼看現在一家人以及狗狗過得十分和樂融融，不過該比特犬過去曾經被前主人棄養過，因此抑鬱寡歡，直到遇上現在的新主人，經過新主人加倍努力的陪伴，才讓比特犬敞開心胸，重新相信人類是良善的！讓大批網友相當感動。
記者張嘉哲/綜合報導
YouTuber頻道「The Mino’s family」家中一對夫妻領養了一隻可愛的比特犬，並且還有一個可愛的小寶寶，最近男主人跟比特犬在網路上的搞笑影片獲得網友關注，後來才發現，比特犬現在的快樂，過去還有一段背後故事。
原來，該隻比特犬過去還有另一名主人，不過因為遭到棄養的緣故，讓牠變得非常抑鬱寡歡，甚至有憂鬱症，後來被新主人領養之後，新主人加倍努力的陪伴牠、逗牠開心，讓比特犬終於慢慢的打開心房重新接納人類，也露出久違的笑容，現在還會守護家裡面的小寶寶，靜靜的躺在身旁，畫面真的非常溫馨。
故事曝光後，不少網友紛紛回應「喔不....這真的太催淚了！新主人真的太棒了」、「我的眼淚啊.....真的太感人了」、「謝謝您給他愛！讓他再一次相信人類」、「狗狗：謝謝你！現在換我來守護你們」、「狗狗很棒主人也很讚，並不是你不好而是你還沒遇到那個對的人！」、「重新找回對主人的信賴感，真替狗狗高興。」