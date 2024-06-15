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林書緯飆進關鍵三分、狂砍15分！國王83：82逆轉領航猿　2：1領先

▲季後賽大低潮的的新北國王後衛林書緯找回狀態，總冠軍賽G3找回狀態，全場命中5記三分球、得到15分，還投進關鍵反超的三分球，幫助球隊以83：82取勝，系列賽2：21領先。（圖／新北國王提供）
▲季後賽大低潮的的新北國王後衛林書緯找回狀態，總冠軍賽G3找回狀態，全場命中5記三分球、得到15分，還投進關鍵反超的三分球，幫助球隊以83：82取勝，系列賽2：21領先。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/新北報導

2024 P.League+總冠軍賽G3今（15）日在新莊體育館開打，新北國王對決桃園璞園領航猿，這一場比賽對系列賽戰局的影響很巨大，雙方也一開賽就打出強硬肢體碰撞，雙方激戰到第四節最後時刻，季後賽大低潮的林書緯此役止跌回升，全場命中5記三分球、得到15分，還投進關鍵反超的三分球，幫助球隊以83：82取勝，系列賽2：21領先。

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關鍵G3　領航猿變陣迎戰

上一場比賽領航猿在主場頂住壓力扳回一城，雙方系列賽1：1平手進入到G3，領航猿做出變陣，洋將伯朗改打先發。國王回到主場新莊迎戰，賽前球場外就已經是「爆滿」的狀況，一堆球迷搭乘捷運來看比賽。

關鍵G3誰能取勝將能重新掌握季後賽優勢，雙方都努力爭取拿下，開賽領航猿打得非常順，沃許本、伯朗接連得分，國王則靠著林書豪買犯、站上罰球線追趕上來，首節打完客場的領航猿以23：21領先。

次節國王靠著單節6投5中的三分球反超比數，不過領航猿也靠著轉換快攻緊咬比數，白曜誠這一節發揮出色，跳投和推快攻都有建樹。而此役打先發的伯朗則是在上半場發揮亮眼，得到兩隊最高的19分，國王前兩節三分球16投8中，領航猿則是11投2中，在客場以47：44領先。

▲總冠軍賽G3最後42.4秒，國王暫停後布置一個成功的戰術，但路易士扣籃灌飛，但是林書緯在亂戰命中三分球，讓國王再度反超1分。（圖／PLG提供）
▲總冠軍賽G3最後42.4秒，國王暫停後布置一個成功的戰術，但路易士扣籃灌飛，但是林書緯在亂戰命中三分球，讓國王再度反超1分。（圖／PLG提供）
林書緯復活　率國王逆轉

易籃再戰後，戰局進入白熱化，這一節領航猿火力有所復甦，除了伯朗之外，周儀翔、李家慷也都有三分命中，瞬間將分差拉開到11分，周儀翔單節攻進8分，率領球隊三節打完以73：63領先。

這一節國王靠著林書緯和李愷諺連續三分命中，讓國王從落後雙位數到只差1分，林書豪切入拋投，幫助國王再度取得領先。之後雙方各有攻勢，盧峻翔中距離跳投命中，幫助領航猿以82：80領先。

最後42.4秒，國王暫停後布置一個成功的戰術，但路易士扣籃灌飛，但是林書緯在亂戰命中三分球，讓國王再度反超1分。（領航猿最後一波進攻，白曜誠和周儀翔的切入放球都差了一些，比賽在驚濤駭浪中結束。國王拿下關鍵一戰，系列賽2：1領先。

林書緯季後賽表現不佳，不過今天關鍵一戰他挺身而出，外線7投5中、得到15分；林書豪今晚15分，另有9籃板4助攻；曼尼高10分12籃板。領航猿方面，伯朗攻下22分13籃板，周儀翔和白曜誠分別攻下13分。

▲林書豪今晚15分，另有9籃板4助攻，國王再三節打完落後達雙位數的情況下，最終逆轉贏球。（圖／PLG提供）
▲林書豪今晚15分，另有9籃板4助攻，國王再三節打完落後達雙位數的情況下，最終逆轉贏球。（圖／PLG提供）

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