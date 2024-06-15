北台中城隍廟105週年廟慶　劊子手、捕快、囚車遶境遊行

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民政局說，連日降雨，今天氣終於放晴，廟方此次號召近800名志工參與遶境盛會，許多信眾也到場參拜祈福，威震四方的起馬炮點響3聲後，遶境隊伍依續行經廟前向城隍爺參禮後出發，副市長黃國榮、市議員陳政顯、陳俞融、陳文政、北台中城隍廟董事長涂國樑、大湖里長紀國華等人一同恭迎城隍爺及城隍夫人出巡，祈求城隍爺保佑市運昌隆、國泰民安，盼遶境平安順利、圓滿成功。
黃國榮表示，北台中城隍廟主祀「聖旨敕封忠祐侯」為古制州城隍尊神，為武身城隍尊神，約民國八年，由鹿港鰲亭宮分靈而來；配祀為「聖旨敕封顯祐候」縣城隍尊神，為文城隍尊神，民國69年從彰邑城隍廟分靈而來，原尊稱顯佑伯，後升格為仁愛侯，武文兩尊城隍爺，日理陽、夜審陰，共同治理廟政。今年適逢建廟105週年，感謝董事長涂國樑及總幹事黃意銘帶領所有幹部耗時近半年費心籌辦此次活動，相信城隍爺慈悲靈驗，一定會庇佑遶境平安順利、圓滿成功，祝福北台中城隍廟香火持續鼎盛、信徒滿天下。
民政局長吳世瑋指出，城隍是專門守護城池的神，類似地方官，專門記錄、通報、審判人間的善惡，因此城隍廟中也和縣衙一樣具備各式功能，位於台中市北區的北台中城隍廟，除奉祀文、武城隍外，廟內還有文武判官、謝將軍(七爺)、范將軍(八爺)、城隍二十四司等神像各司其職，保佑信眾，是當地重要的宗教信仰中心。另也感謝涂董事長帶領所屬團隊秉持城隍爺揚善濟世精神，長期投入公益慈善不遺餘力，為居民帶來心靈安定的力量，祝福香火繼續興旺、廟運昌隆。
北台中城隍廟董事長涂國樑表示，城隍爺出巡遶境時，隊伍裡頭都會有人扮演起古代的角色，像是劊子手、捕快，還有人會坐在囚車中或是戴上紙製的頸枷跟著遶境遊行，意思是承認有罪，懺悔改正，相傳走完全程就象徵除罪，可以消災解厄，且每個角色得經過擲筊向城隍爺請示，求得聖杯才能入選。
民政局提到，北台中城隍廟廟內陳列長20尺、高5尺1寸，重達1,000多公斤的大算盤，不僅是全台最大算盤，更列入金氏世界紀錄，其意涵有別於一般城隍廟計算功過的大算盤，為象徵轉運招財賜福的大算盤，堪稱是鎮廟之寶。
民政局表示，北台中城隍廟祈安賜福遶境活動，預計晚間8時回駕，信眾於停駕點太平路與大誠街口躦轎底，將有機會獲得發財平安金、百年廟慶紀念金銀算盤座及豐富好禮等。