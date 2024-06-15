高雄捷運「隱藏版服務」太神！眾驚呆：這也能買 狂敲碗北捷跟上
高雄捷運自2008年營運至今，已經成為通勤族最愛的交通工具之一，每日各站都有大量學生、上班族進出。近日就有一名網友發文透露，他發現高雄捷運部分站點，竟可以購買電影票，且價格優惠不少，消息曝光立即引起熱議，也有大票網友敲碗北捷快引進。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（14）日在Threads發文，他寫下「超酷，我現在才知道捷運站可以買電影票。」只見他曬出高雄捷運的代售票券表，上頭顯示影城優惠票價為220元，還有王品集團、漢來海港、萬豪酒店等餐券品項，每樣均有提供優惠價。
消息曝光後，不少網友被高雄捷運的代售服務驚呆，「之後開始賣咖啡也不奇怪了」、「原來是高捷才有，北捷輸了」、「謝謝分享，住這麼久了我也是第一次知道」、「長知識了，拜託北捷也引進」。
事實上，高雄捷運2020年9月就宣布限定車站開始代售優惠電影票、餐券，官網也張貼細項及價目表，其中還包含岡山航空教育展示館入場券，目前販售車站有捷運草衙（R4A）、凱旋（R6）、三多商圈（R8）、中央公園（R9）、美麗島（R10）、巨蛋（R14）、鹽埕埔（O2），不過只能現金交易，無提供刷卡服務，提醒高雄民眾搭捷運時，不妨停下腳步參考看看。