探索海洋迎風啟航！海洋委員會舉辦第5屆國家海洋日慶祝活動

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海洋委員會主任委員管碧玲表示，聯合國將喚醒新深度(Awaken New Depths)作為今(113)年世界海洋日的主題，呼籲大眾提升對浩瀚海洋的深入探索，並即時以實際行動改變自己與海洋的關係，賴清德總統在520就職演說時也揭示「探索海洋」的重要政策方向，希望透過探索海洋，發揮海洋國家的優勢，豐富人民的海洋生活，並投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力。
總統賴清德指出，台灣是海洋國家，我們是海洋子民，台灣人喜歡海洋的自由廣闊，也喜歡敞開心胸與世界交朋友，期待人類對海洋的理解、同情、合作及承諾能夠更加深遠。
賴清德說，海洋是通往世界的道路，當我們更理解海洋，台灣與世界的連結也就更深，因此，探索海洋作為重要的政策方向，透過海洋提升台灣的國家競爭力，讓經濟與產業往更多面向發展，而海洋三法能夠提升海洋環境的韌性，讓我們一起努力，使海洋法治更加完備，未來政府在海洋預算上也會大力支持，以達到海洋環境永續發展的目標。
高雄市長陳其邁則回顧賴清德總統在選舉前承諾的3大目標，科技大城、雙港大城，以及便捷大城，感謝賴總統對高雄的關注和支持，強調高雄作為海港城市，不僅作為海巡艦艇建造的戰略基地，也具備繁榮的漁業，對於台灣海域安全威脅和保護漁民具有關鍵作用。
陳其邁說，未來在綠色轉型和環境永續方面，高雄能夠成為重要的發展基地，將碳排放轉型成碳市場，並希望高雄在未來能夠繼續得到各方的支持，促進城市的繁榮發展。
緊接著，由總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、海洋委員會主任委員管碧玲、高雄市長陳其邁，為首度在高雄港舉辦的航海大會師活動，進行鳴笛啟航儀式，總獎金加油料補貼超過百萬，競爭激烈的帆船賽事迎風啟航展開競技，同時有百餘艘獨木舟則徜徉高雄港區愛河灣漫遊之旅，高雄港內外百船匯聚，聲勢浩大、波瀾壯闊，完美再現台灣源遠流長的航海文化力。
總統賴清德並為第3艘4000噸級雲林艦主持成軍，他說，有主權才有國家，海巡捍衛海疆，面對很多挑戰，仍然義無反顧、勇往直前，是一支不會辜負人民期待的英勇部隊。