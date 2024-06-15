MAMAMOO是「台灣灶腳大賽」冠軍　華莎笑翻：我死前一定要去九份

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MAMAMOO是最常來台第一名韓星 華莎死前一定要去九份
自從疫情解封後，K-POP團體太常來台灣，歌迷掀起「台灣灶腳大賽」（指來台灣像走自家廚房之意），而MAMAMOO分隊、個人活動總計，光是2024年包含演唱會、簽售，預計有13場，名次位居第一，華莎不知道這件事，震驚表示：「真的假的？但我覺得這滿正面的，因為我每次來台灣都很驚訝，因為粉絲都很熱情，滿滿的愛溢出來，我演出都得到很多能量並帶回韓國，所以我們常來也是有原因的吧？畢竟我們都是想要見到對方啊！」
雖然成員都各自頻繁來台，但彼此不會交流必去景點、必吃清單，不過華莎表示至今從未去九份，她表示：「我對那邊真的很好奇！我常常被問有沒有想去的地方，答案一如既往都是『九份』，我之前聽說那邊清晨有霧，景色很美，我死之前一定要去！」
華莎想過來台LONG STAY，若計畫成行的話，不會每天把行程塞滿，因為她是「旅遊無計畫類型」的人，華莎說：「我喜歡可以過日常的環境，不要特地計畫要做什麼，在Airbnb租個房子，讓自己有待在故鄉的輕鬆感，用這樣的氛圍療癒自己，肚子餓了就去找美食吃，這樣生活很愜意療癒。」
自認有雙重人格 華莎台上、台下大不同
舞台上、節目上總給人真摯、真誠的華莎，其實是不善表達愛的人，但藉由生活經歷與工作經驗洗禮，她越來越能表達自我，華莎說：「我心裡想的，其實都無法完整的表達出來，我自己對粉絲的愛也是，我很愛他們，但表達卻很生疏，我很愛粉絲這樣的話說不出來，而我很重視我在舞台上的表演，所以當我唱一首歌，就會充分把愛表達在內。我的粉絲也是，只要我的一個眼神動作，粉絲都能感受得到，這就是我越來越執著舞台表演的原因。」
台上看起來很有自信，但登舞台前的華莎並非如此，她說自己跟一般人不同，認為度過「me time」是很重要的時間，「我一定會做好準備才上台，這樣我走路的姿勢也就會不一樣，上台前我也會充滿自信心，這樣就足夠了。在日常生活如果對很多事感到恐懼，就要做功課、鍛鍊自己，讓自己變強，這是很好的」。
華莎自認台上台下有「雙重人格」，每每只要上台，自己就會變成很MAN的人，「我平常很文靜，講話都輕聲細語，我面對舞台之前會突然變一個人，行為也比較強烈一點，走路姿勢也比較囂張，每一個步驟對我來說很重要，如果事前扭扭捏捏，我上舞台上也會彆扭的，這樣不太好。畢竟台下有很多觀眾，都是辛苦來看演出的，如果我表現不好影響到別人，我也會受到影響，所以上台前我都很慎重面對每一個時刻。」
訪問最後，華莎也向粉絲喊話：「透過這樣的機會能再次來到台北感到很開心，希望明天可以快快到來，雖然我無法跟每一位粉絲對到眼，但我會把藏在心裡對大家愛展露出來，謝謝大家長久以來的等待。」