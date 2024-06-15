淨零轉型！中油煉製事業部舉辦為員工健康健行活動

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台灣中油公司董事長李順欽表示，健行活動除了鼓勵員工走出戶外運動，維持身心健康外，亦可增進員工家庭情誼，達到工作與家庭平衡之目標，而此次在煉製事業部高雄廠廠區舉辦，因為，高雄廠是中油公司的「起家厝」，從煉油廠轉型為科技園區，在浴火重生之際，舉辦「高雄廠巡禮」的健行活動身具意義。
中油公司副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮指出，高雄廠行政區都市計畫己於去(112)年4月26日高雄市政府公告，高雄廠行政區道路開闢陸續規劃施工，完工後將點交高雄市政府。
許晉榮說，佇立70餘年高雄廠樣貌將不復見，也藉由這次健行活動，讓油人見證煉製事業部行政區及高雄廠歷史及建築與生態盎然的半屏山，並讓中油員工記得在此努力拚搏的這片大地。
高雄煉油廠走過70餘年，留下大量與時代相應的建築、機具、出版品，也是多少油人投入才華、熱血的場域，高雄煉油廠在堅毅剛硬的器械線條中，煉製出我們的生活所需，推動了台灣無數的產業發展，時光荏苒，它漸漸退下舞台。
許晉榮並指出，踏在高雄廠這片土地上，透過歷史的足跡認識其文化景觀及自然生態，150 公尺油罐車火車鐵道遺址，以及兩排綠影婆娑的桃花心木，是此次健行經過的路線，廠內的老樹，大部分樹齡超過 80歲以上，且樹種繁多，也可藉由此次健行活動體驗廠區之美，更深入瞭解高雄廠，進而宣導保護自然環境的重要性，寓教於樂達到增進員工家庭知性健康之行。