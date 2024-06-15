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高宇杰敲追平安打！岳家兄弟聯手灌4分　中信兄弟6：2逆轉統一獅

▲中信兄弟捕手高宇杰（右）在7局下敲出帶有追平分的關鍵安打，幫助兄弟完成逆轉勝，也獲選單場MVP。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟捕手高宇杰（右）在7局下敲出帶有追平分的關鍵安打，幫助兄弟完成逆轉勝，也獲選單場MVP。（圖／中信兄弟提供）

記者林之越/台北報導

中信兄弟今（16）日在台北大巨蛋交手統一7-ELEVEn獅，吸引32,988名觀眾進場，寫下中職史上最多觀眾數紀錄。統一先發古林睿煬前6局狂飆11次三振，寫下生涯新高，無奈統一牛棚失火，兄弟打線在後半段展開猛攻。先是7局下高宇杰敲出帶有追平分的關鍵安打，岳東華、岳政華兄弟再聯手打回4分，最終兄弟就以6：2完成逆轉勝。統一續寫本季最長的5連敗，而兄弟則收下2連勝

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古林狂飆11K　死守6局領先

2局上猛獅打線找回手感，第4棒陳鏞基一棒轟出左外野陽春砲，為球隊先馳得點，林安可也接力敲出安打，可惜陳重廷敲出三游間滾地球，游擊手江坤宇完成643雙殺守備。不過就在潘杰楷選到四壞球保送後，陳重羽敲出三壘側車布邊安打，直接跑上二壘，而潘杰楷也回到本壘，統一取得2：0領先。

兄弟5局下展開攻勢，曾頌恩、王政順接力敲出安打，攻佔上一、三壘後，再由高宇杰的一壘安打送回1分。不過古林睿煬先是三振岳政華後，再靠著捕手陳重羽的牽傳，抓下盗向二壘的高宇杰，統一仍然維持2：1領先。統一先發古林睿煬在投完6局後退場，總共用了101球，飆出生涯新高的單場11次三振，被敲出7支安打僅失1分

兄弟7局下猛攻　統一牛棚再失火

不過就在7局下劉予承登板後，高宇杰在二壘有人的情況下，敲出帶有追平分的左外野落地安打，而岳政華也敲出三游間強勁滾地球，許哲彥攔截不及，形成穿越安打，兄弟再度攻佔上得點圈。

▲中信兄弟中外野手岳政華在8局下敲出帶有2分打點安打，幫助兄弟拿下最後保險分。（圖／記者吳翊緁攝）
▲中信兄弟中外野手岳政華在8局下敲出帶有2分打點安打，幫助兄弟拿下最後保險分。（圖／記者吳翊緁攝）
統一換上辛俊昇後，慘遭岳東華狙擊，敲出右外野的深遠二壘安打，一棒就讓球隊跑回2分，兄弟反倒以4：2領先統一。8局下猛象打線持續進擊，岳政華在一、二壘有人的狀況下，敲出清壘的一壘安打，為兄弟再添下2分保險分。最終，在9局上「小黑」吳俊偉完成關門後，兄弟以6：2收下比賽勝利。

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