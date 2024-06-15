高捷貓站長「蜜柑」假日執勤！拉長音狂唸1分鐘 抱怨完繼續上班
高雄捷運橋頭糖廠站的橘貓站長「蜜柑」，人氣高到IG粉專擁有15.7萬人追蹤，牠也不定時會出現在捷運站執勤，與粉絲們見面。而蜜柑日前在週末到站長室櫃檯值班，沒想到才剛上工就坐在窗口「喵喵叫」狂抱怨，一邊開飛機耳一邊拉長音叫喊，似乎是不滿假日還要值班，將近1分鐘的碎唸花絮曝光後，引來1.7萬名網友按讚笑喊「假日加班要給雙倍肉泥啊！」
記者賴禹妡／綜合報導
蜜柑站長IG粉專近日曬出5月25日執勤花絮，只見蜜柑站長戴著新的小領巾，坐在站台桌上準備執行日常工作。未料才上工5分鐘，蜜柑似乎是不滿假日加班，開始坐挺身子大聲抱怨，才說到一半又想從櫃檯鑽出去和粉絲互動，擄獲全場粉絲的心。
而蜜柑站長也不忘認真工作，幾聲長叫抱怨完後，又專注地巡視周遭，觀察旅客們的動靜。高捷工作人員透露，蜜柑站長是想和大家呼吸一樣的空氣，才會一邊喵喵叫抱怨一邊鑽出去，牠平時在總部就是為所欲為的小霸王。
高捷工作人員也指出，蜜柑站長下次執勤時間將會落在22日上午10點至15點，提醒想探班蜜柑站長的粉絲們別跑錯時間。影片曝光後，大票網友被萌翻直呼「原來站長也不喜歡上班嗎」、「假日加班要給雙倍肉泥啊」、「蜜柑表示：我這麼可愛為什麼還要上班」、「雖然在抱怨但是超級敬業」。