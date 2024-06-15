PLG總冠軍賽／領航猿G3變陣卻遭逆轉　卡總解釋伯朗改打先發原因

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這一場比賽領航猿輸得可惜，也欠缺了一些球運，前三節打完還領先10分，但末節被國王打出20：9的攻勢，特別是讀秒階段，路易士灌籃失手，領航猿未能抓下籃板，讓林書緯投進逆轉三分，最終輸掉比賽，錯失拿回主場優勢的機會。
賽後卡米諾斯總教練在檢討比賽時提到，球隊此役第三節找到一些節奏、命中了一些外線，但第四節不應該讓節奏慢下來，在進攻端球員們沒能在場上做出好的判斷，讓對手得到逆轉機會。
「最後一波我們守得很好，但沒搶到籃板，被林書緯投進關鍵三分。」卡米諾斯表示，雖然林書緯前幾場都打不好，但球隊都有準備他這一場會反彈。周儀翔這一場並未出席賽後記者會，對此卡總表示是因為他最後一擊被打到頭，身體不適不克前來，也誇他雖然最後一擊失手，但今天切入幫助隊友製造了很多機會。
伯朗打先發 改變場上節奏
至於為何選擇讓伯朗改打先發？卡總表示就是單純為了變陣，希望改變場上的一些節奏，上一場雖然贏球，但他感覺開局打得不好，希望能做出一些感變。
伯朗今天攻下22分13籃板，周儀翔和白曜誠分別攻下13分，不過球隊一哥盧峻翔今晚只有8分。不過雖然輸球，但整體而言這次陣容改變相當成功，下一場比賽領航猿是否會沿用，也受到關注。