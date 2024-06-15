IU來台花絮曝光！女神最愛吃這款零食 連嗑2包喊：比韓國的好吃
在全球都擁有超強人氣的「國民甜心」IU（李知恩）今年4月份曾來台舉行世界巡演「H.E.R.」，攻頂台北小巨蛋，吸引了2萬多名粉絲到場朝聖，而日前女神IU也終於剪出來台時的幕後花絮，整整24分多鐘的影片相當用心，IU對台灣的印象很好，不僅連嗑兩盒義美小泡芙，還大讚與韓國的零食「全壘打球」口味相似，但相比之下義美小泡芙更好吃，事後還跑到粉絲佈置的休息室大玩扭蛋機。
記者施以慧／綜合報導
由於上次來台，是IU睽違5年開唱，粉絲將演唱會的手幅寫上〈Celebrity〉的歌詞，「看到了嗎？那唯一是多麼的美麗啊！」改成為，「看到了嗎？5年後的我們是多麼的可愛啊！」讓IU非常滿意，拿來當作台灣場影片的標題。而影片開頭，就從小巨蛋舞台開場，可以看到當時工作人員正在忙碌彩排，不過閒著的IU倒是跑來跑去，還走到舞台最後1排的座位，體驗買到最後1張票的粉絲要坐的位置，傾斜程度讓IU嚇得直呼：「哇！這裡真的好恐怖！好像會感到很害怕。」
IU彩排完，在舞台中央坐下，並嗑起義美小泡芙，一開始吃得是巧克力口味，還像掌鏡人介紹口感，「很像韓國零食『全壘打球』」但吃起來更酥脆，還大讚很好吃，接著又拆1盒，品嘗沒吃過的牛奶口味，不忘有福同享，分享給工作人員吃。
IU這次來台開唱，IU準備的中文歌單是樂團告五人的〈唯一〉，是想送給粉絲的驚喜，沒想到她彩排時有不少粉絲在小巨蛋外聽音漏，還有粉絲把音檔傳到網路，消息很快就曝光。IU後來得知歌曲外流，難掩失望地嘆氣：「欸嘿！確實很可惜，我不知道昨天彩排時這麼多人在外面，也不知道被聽這麼清楚。」惋惜表示：「如果在演出當下才知道（曲目）的話會更好。」
影片中記錄IU在小巨蛋連唱2天的幕後故事，她第2場演出前透露身體狀態沒有前1場好，「昨天吸入太多煙火的煙氣，現在這裡還有點刺痛。」表示在演唱時，吸入太多現場的煙火特效煙霧，讓她直到隔天都身體不適，還頻頻嘆氣表示自己很疲憊。不過IU還是相當敬業地完成所有演出，並稱讚台灣的粉絲：「是我夢想中理想氛圍的演唱會。」也和粉絲約定會再來台灣唱歌，讓歌迷相當感動。