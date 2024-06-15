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IG、FB荒廢了！年輕人全跳槽「這款APP」　眾上癮狂滑：停不下來

▲年輕人使用的社群APP從臉書變到IG，如今似乎又換Threads打入大眾市場。（示意圖／取自Pixabay）
▲年輕人使用的社群APP從臉書變到IG，如今似乎又換Threads打入大眾市場。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

科技日新月異，在網路發達的年代，社群軟體成為現代人聯繫不可或缺的媒介。然而年輕人使用的社群APP從臉書變到IG，如今似乎又換Threads打入大眾市場，一名網友就發文喊「一滑Threads真的停不下來」，貼文一出引來6000多人爆共鳴，直呼「群組轉傳來一篇，我至少卡在這裡15分鐘！」

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一名網友昨（14）日在Threads發文表示，雖然Threads目前仍取代不了IG，但是一滑就會停不下來，如同上癮一般，不知不覺就花了許多時間在看貼文，讓他好奇詢問「有沒有人也一樣的？」

▲（圖／翻攝自Threads）
▲原PO表示，雖然Threads目前仍取代不了IG，但是一滑就會停不下來，如同上癮一般。（圖／翻攝自Threads）
貼文曝光後，引來6000多名網友爆共鳴按讚，眾人紛紛大讚Threads無廣告，且還能暢所欲言，發文不必顧慮太多，「＋1，IG荒廢了，臉書也漸漸不用了」、「一開始很反感，但漸漸忍不住打開」、「這邊可以把不敢講的通通說出來」、「IG太多廣告、太多影片，我有點麻痺了」。

不過，許多用戶點出愛用關鍵，在於Threads的演算法可以推薦許多有趣的陌生人發文，「這程式有種魔力⋯看似相同但是內容跟哀居臉書完全不同，每天都有陌生人的新奇故事看，也常常被陌生人治癒，好喜歡這種乾淨簡單的畫面又會被治癒的程式」、「IG上獲得不了的關注，Threads的演算法可以給出來，人人都可以擁有網紅的既視感，以及用偷窺的角度看到對罵對嗆的八點黨連續劇的實寫版」。

▲IG、instagram（示意圖／取自Pixabay）
▲不少用戶指出，IG出現廣告越來越頻繁，讓人有些反感。（示意圖／取自Pixabay）

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