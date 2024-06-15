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《黑暗榮耀》霸凌5人組女星朝聖張學友！現身一樓觀眾席引暴動

▲《黑暗榮耀》霸凌5人組的金赫拉今（15）日稍早現身台北小巨蛋，要來朝聖張學友，讓現場粉絲暴動。（圖／IG hereare0318）
▲《黑暗榮耀》霸凌5人組的金赫拉今（15）日稍早現身台北小巨蛋，要來朝聖張學友，讓現場粉絲暴動。（圖／IG hereare0318）

記者施以慧／綜合報導

「歌神」張學友上週因感染RSV病毒，取消3場小巨蛋演唱會，而本週的3場演出如期舉行。沒想到過去曾出演《黑暗榮耀》，飾演霸凌5人組中「李蓑羅」一角的金赫拉，今（15）日稍早，竟現身台北小巨蛋，前往張學友演唱會現場，只見金赫拉就待在1樓觀眾席，還被一旁的歌迷認出，驚喜不已。

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從金赫拉稍早發出的限時動態，可以看到她就站在舞台下方，還拿著中文版的海報拍照，旁邊還有應援燈，可見張學友的魅力依舊，不僅台灣歌迷喜愛，就連南韓女星都要來一睹歌王風采。

▲金赫拉現身張學友演唱會現場，還拿著應援燈與中文海報，只為一睹歌神風采。（圖／IG
▲金赫拉現身張學友演唱會現場，還拿著應援燈與中文海報，只為一睹歌神風采。（圖／IG hereare0318）
而過去金赫拉在出演《黑暗榮耀》霸凌女一角而走紅後，名氣居高不下。不過去年9月，金赫拉卻被爆出曾在學生時期霸凌過同學，在《黑暗榮耀》中的表現「全是本色演出」，當時韓媒收到12人的爆料，表示金赫拉在國中時期，就是霸凌慣犯。

當時受害者指出，被金赫拉霸凌的人總共有8位，受害最嚴重的甚至被金赫拉打到流鼻血，事後金赫拉承認犯行，坦承自己曾在「不成熟的時期」毆打過同學，甚至寫了兩張手寫信，乞求韓媒不要報導此事，甚至還有同學出面作證，表示：「金赫拉是好人。」

▲金赫拉因出演《黑暗榮耀》、《驅魔麵館2》等劇走紅，卻被出霸凌同學醜聞，在新聞曝光前還寫信求饒D社不要報導。（圖／翻攝Dispatch、Netflix）
▲金赫拉過去因出演《黑暗榮耀》走紅，卻被爆出過去曾霸凌同學醜聞，在新聞曝光前還寫信乞求韓媒不要報導。（圖／翻攝Dispatch、Netflix）
沒想到事後全被推翻，韓媒指出，金赫拉是害怕新聞被報導出來後，會影響到自己出演的《驅魔麵館2：全面回擊》，才會要求媒體不要揭露，而在該劇播畢以後，報導也隨之曝光。事後金赫拉親自拜訪了7名受害者，只為達成和解，不過最後1名受害人直至最後，也不願接受金赫拉的道歉。

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