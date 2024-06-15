滅火器演唱會高喊：望你順遂台灣！〈島嶼天光〉遭誤解內幕曝光
台灣樂團滅火器今（15）日晚間在北流舉辦「一生到底」演唱會，吸引不少歌迷到場應援，而到了演唱會尾聲，團員安可飆唱〈晚安台灣〉，螢幕上還出現了「望你順遂，台灣」的字樣，讓現場粉絲相當感動，而團員們也向觀眾坦言當年因為太陽花學運而遭受的誤解與惡意，「知道我們2015年為什麼要開公司？不是因為要當老闆欸！是因為你唱了〈島嶼天光〉，沒有人會碰沒有中國市場的藝人。」
記者施以慧／綜合報導
樂團「滅火器」2014年時，為了支持學運，無償提供〈晚安台灣〉和〈島嶼天光〉2首歌的版權給支持太陽花學運的民眾，讓民眾可以將歌曲運用在非商業行為上，雖然〈島嶼天光〉這首歌曾在第26屆金曲獎獲得最佳年度歌曲，卻也讓滅火器遭到對岸封殺。
談到上個月立法院三讀通過藍白版擴權法案，還有民眾在中山南路發起「青鳥行動」一事，主唱楊大正坦言自己有聽到管樂版的〈晚安台灣〉，讓他為之動容，「台灣很重要，喜歡他，就用自己的方式去保護他，不用怕別人怎麼抹黑你、往你身上丟泥巴。」展現他們身為在地樂團，一直以來關心台灣的真實心聲。楊大正接著表示，「我們這樣沒有比較偉大，只是喜歡這個樂團，只要有你們（歌迷），就會繼續走下去。」台下也有歌迷高舉「台灣獨立」的旗幟。