張學友抱病演出致歉！認了唱不好感謝粉絲包容「你們是真的愛我」
歌神張學友上週因感染呼吸道融合病毒（RSV），取消3場小巨蛋演出，本周14日至16日在台北小巨蛋如期開唱，昨（15）日他抱病上場，為了保留體力取消與樂手彩排環節，他在台上談到14日的演出，自認是巡演裡表現最差的一場，「連我自己都很難包容自己。」卻也發現粉絲是真心愛他。
記者薛羽彤／綜合報導
張學友表示，之前在馬來西亞暈眩發作，也在上海確診過，「本來以為前兩次都經過了，現在應該很棒沒事了，什麼倒霉的都過了，但倒霉的還有。」上周他因感染了RSV無法開唱，無奈表示，「我以為中了一個小朋友的病毒，沒想到我的傷害比新冠還要強三到五倍不是開玩笑。這次小朋友的（病毒）就直接攻擊我的上呼吸道，對一個歌手來講是一個非常艱難的事情。」
而張學友也坦言自己身體尚未完全康復，只是抱持著試一試的心情來唱，「大家已經排隊排那麼久了，搶票搶那麼久，我再讓大家失望，我自己實在過意不去。」並再度向取消3場演出的觀眾致歉，「本來應該是第8場，只是因為小弟...身體抱恙，沒辦法，所以這幾天之前取消3場的觀眾朋友，跟大家道歉，希望大家原諒，可以唱的，沒有任何一個人會比我更想唱。」
談到這次生病的收穫，張學友表示一來是自己變瘦了，二是發現即便他唱得不盡理想，粉絲依然真心愛他，「老實說昨天連我自己都很難包容我自己，可是大家當我唱最後一首歌的時候，都坐在下面聽得很開心，奇怪了你們不是來聽我唱歌嗎？唱成這樣你們都那麼開心，我唯一可以自己解釋的就是，你們是真的愛我的，在這裡衷心的謝謝所有台灣的朋友對我的愛護，我也會加油的。」