Klay Thompson取消關注勇士持續熱議！「嘴綠」Green公開發聲力挺

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Draymond Green稍早在個人的Podcast節目上，談到了Klay Thompson取消關注勇士隊，他則是公開力挺自己的好兄弟，「我知道人們今天都想聽我聊這件事，但說實在我根本不知道。我今天到這裡我的合夥人才跟我說這件事，他問我說Klay什麼事了？你知道他取消關注勇士了嗎？然後我笑了出來，我覺得這很好笑。我知道人們都想看某人因此感到受傷，或產生什麼不同的情緒，但情況並不是那樣，永遠不會是那樣。」
5年1.9億美元鉅約今夏到期 Klay或真將離開勇士
Klay Thompson過去曾幫助勇士奪下4座總冠軍，其中在2019年總決賽，K湯不幸傷了自己的十字韌帶，在確定要報銷一個賽季之後，勇士仍然獻上一份頂薪給他，合約價碼高達5年1.9億美元（約台幣65.1億元），本季合約正式到期，Thompson將正式成為自由球員。
值得一提的是，Klay Thompson在因為十字韌帶報銷一個賽季之後，又因為跟腱傷勢報銷了一個賽季，也就是說，勇士給了他5年1.9億美元大約，實際上他僅出賽了3個賽季，在場下休戰的時間達54.4%。
勇士隨隊記者Jason Dumas稍早談到此事，則表示：「現在的經紀人會讓他們的球員們，去做這種取消關注的事情，是一種非常奇怪、小氣，但卻也很普遍的行為。」
「我們距離自由球員市場開啟還有18天，而這種情況的發生，這告訴我雙方沒達成共識（就續約達成一致），Klay對此並不滿意，並反應在IG上。」舊金山灣區體育廣播電台《95.7 THE GAME》主持人Dan Dibley，稍早在節目上如此說到。