自由車／衝刺手艱難的一站！Bauhaus奪單站冠軍、囊括綠衫和紅衫
環斯洛維尼亞第2站，里程數178公里，近2,500公尺的爬升，成為集團中速度好手們的最大考驗；雖然鮑豪斯(Phil Bauhaus)在爬坡段一度落隊，但他利用下坡路段迎頭趕上，最後關頭從戴內塞(Alberto Dainese)的身後竄出，以些微差距擊退對手。連續2站的好表現，也讓德國好手暫居本屆的綠衫總冠軍和紅衫衝刺王。
記者廖聿偉/綜合報導
Bauhaus說，「對我們衝刺手來說，這是極為艱難的一天；阿聯酋航空和其他隊伍在途中的二級坡火力全開，幸好和戴內塞和克里斯多福(Alexander Kristoff)同行的我，能夠順利回到集團當中。最後的4、50公里也相當煎熬，好在我早有準備，我對自己腿上的狀態很滿意。當速度對決的時刻到來，基本上就是盡全力榨乾自已，很高興能超越戴內塞拿下這一勝！」
Bauhaus表示，「集團衝刺一向都是細節定勝負，前一站我拿下第3名，還是不錯的成績，但我們想的肯定是拿下勝利，即使奪冠是如此艱難；同場的格魯內維亨(Dylan Groenewegen)、克里斯多福和其他人都是世界級的選手，我們前一站的表現雖然傑出，但還沒有達到完美的地步，而今天我們的團隊合作無懈可擊，很開心我能夠用這座冠軍回報車隊！」
掌握其他選手在後半段賽程的攻擊，並且為鮑豪斯找到最佳啟動位置，莫霍里奇(Matej Mohorič)為隊友起到很大的加分作用。本站助攻有成的小莫，當前的狀態同樣精良，作為斯洛維尼亞的在地好手，眼前的第3站會是他的拿手好戲，只要能夠在終點前的關鍵爬坡緊跟對手，進入最後的下坡和衝刺階段，小莫會是爭冠的熱門選手之一。