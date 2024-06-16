今台北「體感溫度41度」！午後4地區防大雷雨 週三後越來越熱
今（16）日全台依舊是極度悶熱的環境，各地高溫普遍落在攝氏32至34度，花東有局部攝氏36度以上高溫出現的可能，台北市今日預報的體感溫度更是飆到攝氏41度，而午後隨著「熱力作用」影響，山區、北部、宜蘭、花蓮的午後雷陣雨會較為明顯，民眾需特別留意午後天氣的變化。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，今天仍受西南風影響，但西南風有逐漸減弱趨勢，清晨至上午，西半部及澎湖有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後熱力作用，北部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區有局部較大雨勢的可能。
氣溫方面，氣象署預估今天各地高溫約攝氏32至34度，東南部要留意西南風沉降造成「焚風」發生的情況，氣象署目前也針對花蓮、台東發布「高溫資訊」，請民眾小心有連續出現攝氏36度高溫的機率；此外，台北市由於地形因素，今天體感溫度最高可達41度，其它各地也有攝氏31至40度。
氣象署說明，週三至週六（6/19至6/22）太平洋高壓有西伸增強的趨勢，天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴，整體氣溫也會再上升，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區則有零星短暫雷陣雨。
下週日至下週二（6/23至6/25）太平洋高壓增強影響，水氣逐漸減少，各地天氣以晴朗穩定為主，氣溫偏高，午後受到熱力作用影響，容易有局部短暫雷陣雨發生，山區會有較為明顯的雨勢，溪水會有高漲的趨勢，須慎防山區暴雨，前往河谷活動應注意安全。