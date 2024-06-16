陰謀論！難怪塞爾提克G4潰不成軍 NBA冠軍賽G5票價創史上新高
NBA總冠軍賽G5將在台灣時間周二(18日)移師波士頓舉行，根據美國媒體《NBA Central》報導指出，平均票價飆升至2213美元(約71,581萬台幣)，寫下塞爾提克主場歷史新高。這也讓塞爾提克G4慘敗出現陰謀論，部分球迷調侃，「為了要返回主場封王大撈一筆，上一戰才會被打得落花流水。」
記者廖聿偉/綜合報導
根據美國售票網戰的行情，總冠軍賽最便宜的票價也要1714美元（約5.5萬台幣），且這只是視野最差的位置，想要在下層看台觀賽，至少要花10萬台幣才能達成。
塞爾提克前3戰幾乎壓著獨行俠打，展現壓制力，而史上也沒有球隊在七戰四勝制系列賽取得3勝0敗後被逆轉，因此，有球迷認為綠衫軍在客場「讓一場」對於戰局可能沒有太大影響。
塞爾提克「讓一場」大賺陰謀論
獨行俠G4最多領先達48分，把塞爾提克打得潰不成軍。但外界普遍認為G5才是獨行俠真正的考驗，若能再下一城把戰線拉長，G6返回主場作戰才也可能扭轉頹勢。
G5的最新盤口也已經出爐，根據台灣運彩顯示，塞爾提克在主場封王的機率非常大，不讓分賠率僅1.3，遠優於獨行俠的2.5，讓分盤最多達7.5分。而根據《球王體育賽事inplayZ》的統計顯示，看好塞爾提克能在G5封王的彩迷逾7成。