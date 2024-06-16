鞋槓人生／倒鉤迎來新配色！Travis Scott小小兵重磅上市
NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（16）日迎來第38集，本集由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，來為讀者朋友們介紹美國知名饒舌歌手Travis Scott的個人最新鞋款。究竟這雙令人為之嚮往的「倒鉤」，有哪些具有特色的地方，以及為何必須入手，詳細內容也歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube頻道上鎖定《鞋槓人生》。
記者陳品翔/綜合報導
主持人大隻首先提到今天節目要介紹的這雙《TRAVIS SCOTT X AIR JORDAN 1 CANARY YELLOW》，他表示：「這雙鞋雖然是女生的，但顏色來講我覺得是滿中性的。而照片上看不出來的地方是，這雙黃色的部分其實是麂皮的，此外照片上看似是白色的地方，其實則是帶有一點灰，反而增加本身的質感。」
此雙鞋特色在哪？ 為Travis Scott少數鮮豔鞋款
而這雙鞋為何值得收藏，大隻則表示：「Travis Scott的鞋款比較少出這種鮮豔的顏色，通常都是摩卡系列居多，不然就是暗色，這是我覺得他第一雙有這麼鮮豔的黃色，整個搭配起來，比較符合年輕跟中性的感覺。」
至於倒鉤為何會引起風潮，18哥提到，「我覺得除了是Travis Scott自己本人的Jordan Brand魅力之外，它的配色還有倒鉤，變成是穿在路上，球鞋的辨識度很高。」
18哥最後也表示，這雙《TRAVIS SCOTT X AIR JORDAN 1 CANARY YELLOW》，事實上有2種暱稱，有人會叫它「小小兵」，也有人會叫它「金絲雀」。叫小小兵很可能是因為這雙鞋有孩童尺款，球鞋品牌商為了推廣童鞋，才出現如此可愛的暱稱。