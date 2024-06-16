藍鷹啄青鳥？蔣萬安是否親自下鄉宣講　話沒說死

本週末藍綠就國會改革下鄉宣講大PK，台北市長蔣萬安今（16）日被問到接下來是否親自下鄉參與，「藍鷹」啄「青鳥」？他則語帶保留表示，行程安排還是以市政為主，不過，蔣萬安也強調，自己一直以來都公開表示支持到地方溝通對話，讓民眾更了解法案內容、傾聽民意，「屆時看行程安排」。
記者林詠青／台北報導
台北市長蔣萬安16日一早前往大安高工進行高中組市長獎頒獎典禮，他會前受訪被問到，下週起還有數場國會改革地方宣講，是否親自參與、重現上次他輔選立委在地方掀起的「萬安旋風」？蔣萬安則表示，主要行程還是以市政為主。不過，蔣萬安進一步指出，他曾多次在議會等場合公開表態，支持走進地方，讓民眾更了解國會改革法案的內容、方向，以及未來如何強化國會監督力量，「我都覺得是好事，不是壞事」。他並強調，不只是國會改革法案，包括民生議題也能藉由下鄉傾聽在地民眾聲音。
外界關切，綠營將藉由國會改革延燒，興起一股罷免藍委潮，而且北市立委徐巧芯恐怕首當其衝。蔣萬安則表態力挺徐巧芯，他指出：「我想其實大家應該都很清楚，這段期間，新國會哪些委員是有認真在監督施政、是在捍衛民主。巧芯她的認真、她的努力也都得到市民肯定。」
蔣萬安進一步強調，罷免潮不是好事，大家應該持續關注推出福國利民、照顧民生的法案，在立法院好好討論。
至於21日立法院會即將進行國會改革法案覆議案的表決大戰，相關維安狀況？蔣萬安則回應，相關警力部署北市警局都會依照規定、SOP跟過去經驗做好維安，同時也向他回報，隨時掌握狀況。