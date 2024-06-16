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K湯與勇士「切割」改追蹤魔術狀元Banchero　美媒分析：談判手段

▲NBA金州勇士隊休賽季和陣中明星射手Klay Thompson的續約不順利，後者近期在Instagram取消追蹤勇士隊官方帳號，美國媒體認為這是NBA球員談判的慣用手段。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA金州勇士隊休賽季和陣中明星射手Klay Thompson的續約不順利，後者近期在Instagram取消追蹤勇士隊官方帳號，美國媒體認為這是NBA球員談判的慣用手段。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA金州勇士隊休賽季和陣中明星射手「K湯」Klay Thompson的續約不順利，後者近期在Instagram取消追蹤勇士隊官方帳號，並且刪除2022年奪冠時的一些照片，今（16）日他又被發現追蹤奧多魔術狀元前鋒Paolo Banchero 。對此奇怪行為，有一些長期跑勇士隊新聞的媒體認為這是球員陣營在進行「施壓」時經常使用的方式是相當普遍的行為

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K湯取消追蹤勇士　又立刻追蹤Banchero

Klay Thompson昨天取消關注勇士官方Instagram，並刪除了近期一些和勇士相關的照片，引起外界關注。今天，又有網友發現，K湯追蹤了魔術當家球星Paolo Banchero，不過Banchero暫時還沒有追蹤他，讓人感到耐人尋味。

魔術本季正在崛起，但球隊缺少射手拉開空間，與克里夫蘭騎士的首輪季後賽出局，說明他們需要補進有投射能力的側翼，而Thompson雖然退化不少，但他的外線投籃依然有質、也有量，同時還擁有豐富季後賽經驗。

目前勇士和Thompson之間的續約談判沒有進展，雙方無法達成共識，自由球員市場馬上要開啟了，若到那時候還無法解決，情況將變得複雜許多。根據美國媒體《Bleacher Report》的說法，魔術有可能為Thompson提供一份3年8190萬美元的合約，而勇士隊恐怕無法匹配。

解析K湯行為　美媒：球員慣用談判手段

對於Thompson取消社群網站追蹤的舉動，其實過往其他球員在離隊時也常做，對此一些媒體認為他確實即將走人，但也有人認為這只是談判的一種手段，K湯的陣營希望以此向勇士施壓。

勇士隨隊記者Jason Dumas給出他自己的看法：「現在的經紀人們會讓他們的代理人（球員）去做這種取消追蹤的事情。這是一種非常奇怪、十分小氣、但也相當普遍的行為。」

Thompson本季出賽77場例行賽，場均17.9分3.3籃板2.3助攻，三分球命中率38.7%。在對上國王隊的附加賽，他10投0中，沒有得分。2019年休賽季勇士為Thompson提供了5年1.9億美元的合約，在此合約期間他僅打了178場比賽，有多達54.4%的比賽時間都未出戰。

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