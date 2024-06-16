台灣夜市「公認最盤小吃」是它！眾人買過全認同：老闆實在賺太大

本周高溫咖啡優惠！7-11特大美式39元可寄杯　拿鐵、霜淇淋買1送1

▲本周咖啡優惠一篇看懂，7-11線上寄杯有特大杯美式平均39元；全家霜淇淋買一送一不限口味。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠一篇看懂，7-11線上寄杯有特大杯美式平均39元；全家霜淇淋買一送一不限口味。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

端午過後、夏天真的來了！周日花東高溫再飆36度以上，台北體感溫度直衝41度，無論出遊或周一開工，清涼茶飲、提神冰咖啡必備。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（6月16日至6月22日），7-11線上寄杯特大杯美式平均單杯39元；LINE禮物則有多款7-11咖啡買一送一；全家霜淇淋不限口味也買一送一。本篇精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜6月16日
◾特大杯西西里風檸檬氣泡咖啡2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）

▲周日最後一天特大杯西西里風檸檬氣泡咖啡2杯99元。（圖／業者提供）
▲周日最後一天特大杯西西里風檸檬氣泡咖啡2杯99元。（圖／業者提供）
📍門市｜6月12日至6月25日
◼️CITY CAFA特大杯系列第2杯半價，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾特大杯美式第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）

◼️現萃茶純茶系第2杯6折，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾冰英式紅茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）
◾冰四季春青茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）

▲門市有咖啡特大杯半價、現萃茶純茶系第2杯6折活動。（圖／業者提供）
▲門市有咖啡特大杯半價、現萃茶純茶系第2杯6折活動。（圖／業者提供）
📍APP｜6月15日至6月21日
◾特大杯美式17杯666元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾特大杯拿鐵14杯666元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯精品美式／拿鐵任選11杯666元，6.7折（原價90元、特價61元）
◾香鑽水果茶15杯666元，6.3折（原價70元、特價44元）

▲7-11線上寄杯優惠，特大杯美式平均39元。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯優惠，特大杯美式平均39元。（圖／業者提供）
📍APP｜6月12日至6月18日
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡任2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾楊枝甘露2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）

▲7-11線上寄杯有西西里風檸檬咖啡、楊枝甘露優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯有西西里風檸檬咖啡、楊枝甘露優惠。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜6月12日至6月16日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家6月16日周日限定特大杯拿鐵第2杯10元。（圖／業者提供）
▲全家6月16日周日限定特大杯拿鐵第2杯10元。（圖／業者提供）
📍門市｜6月14日至6月16日
◾霜淇淋不限口味買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾百事可樂買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾康普茶葡柚蜜香風味買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲全家康康5有霜淇淋不限口味買一送一。（圖／業者提供）
▲全家康康5有霜淇淋不限口味買一送一。（圖／業者提供）
📍門市｜6月12日至6月25日
◾寒天甘蔗檸檬49元，7.5折（原價65元）
◾夏芒粉角青茶49元，7.5折（原價65元）

▲門市「搖搖茶吧」指定飲品優惠。（圖／全家提供）
▲門市「搖搖茶吧」指定飲品優惠。（圖／全家提供）
📍門市｜6月12日至7月9日
◾紅柚椰果紅茶49元，7.5折（原價65元）
◾紅柚椰果白烏龍茶49元，7.5折（原價65元）

▲全家門市有私品茶指定飲品優惠。（圖／業者提供）
▲全家門市有私品茶指定飲品優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜限6月17日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折

▲全家新品冰磚拿鐵，加入整塊咖啡冰磚，喝得慢也不用怕融化了！（圖／截取自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）
▲冰磚拿鐵原價70元、限時特價59元。（圖／翻攝自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）
🟡OKmart

📍門市｜即起至6月23日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

📍門市｜即起至6月17日
◾西西里咖啡單杯7折（原價65元、特價46元）

▲OKmart祭出OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1。（圖／業者提供）
▲OKmart祭出OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即起至6月23日、每逢周五六日
◾特濃美式5杯165元，6折（原價55元、特價33元）
◾特濃拿鐵5杯225元，6.9折（原價65元、特價45元）

▲萊爾富咖啡每週五六日，開賣5杯組優惠價。（圖／萊爾富）
▲萊爾富至6月23日前，每逢周五六日推出多杯組優惠。（圖／業者提供）
🟡美廉社

📍門市｜即日起至7月9日
◾大杯經典美式買3送3，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯經典拿鐵買3送3，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社大杯經典咖啡買3送3。（圖／美廉社提供）
▲美廉社大杯經典咖啡買3送3。（圖／業者提供）
🟡全聯福利中心

📍門市｜即日起至7月11日、每逢周六日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）
▲全聯至7月11日前，每逢六日咖啡買一送一。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾冰皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）點此連結
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）點此連結
◾冰珍珠奶茶加18元多1杯，6.5折（原價60元、特價39元）點此連結
◾特大杯冰一顆檸檬青茶加18元多1杯，6.5折（原價60元、特價39元）點此連結
◾特大杯冰一顆檸檬紅茶加18元多1杯，6.5折（原價60元、特價39元）點此連結
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡加18元多1杯，6.1折（原價80元、特價49元）點此連結

▲「LINE禮物」平台有7-11咖啡買一送一電子票券。（圖／翻攝畫面）
▲「LINE禮物」平台有7-11咖啡買一送一電子票券。（圖／翻攝畫面）
🟡星巴克
上班日一起提神打氣，星巴克周一、周二推出第二杯折100元活動，6月17日、18日兩天到全台星巴克門市，買兩杯大杯以上冰熱／口味一致的飲料，享第二杯折價100元，優惠品項不含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克周一、周二推出第二杯折100元活動。（圖／業者提供）
▲星巴克周一、周二推出第二杯折100元活動。（圖／業者提供）

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