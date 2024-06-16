被爆6年前曾赴中國拍片！波特王霸氣承認 並嗆兩岸就是不同國家
百萬YouTuber「波特王」日前爆料，中國邀請台灣網紅旅遊拍片，實則進行文化統戰的手法，有網友質疑，波特王6年前也曾到過北京，並品嚐撒尿牛丸和粉絲推薦的柳橙汽水，並酸他是6年前第一批被統戰的網紅。不過波特王也回嗆，他確實去過中國，但也因此更體驗到，台灣中國是兩個國家。
記者何哲欣／台北報導
波特王在社群平台Threads嗆網友，「6年前這幾個字你都看不懂了，我想依你的智商也很難和你解釋跟今日的網紅統戰事件有何關聯，今天有這群小草來幫我證明，我今後可以更大聲地說林北確實是去過！可以更加名正言順的辱共。」
波特王說，去北京那次是前公司招待他去玩的，還真不是自費，那次體驗到中國跟台灣真的就是兩個不同國家，飯店的電視新聞轉開，幾乎每台都在讚揚共產黨，不然就是罵美國罵日本，轉別台又只有難看的抗日劇。
波特王也提到，當時他在影片中稱呼蔡英文為總統， 結果中國廠商翻牆看到後生氣叫他下架Youtube影片，「我一開始還不知道在氣什麼，還開玩笑回說（中國領導人）習近平想要跟我拍片的話也可以啊！當下我是真的還沒意識到稱呼蔡英文總統，對他們來說是大事，那時我雖然還是政治冷感的人，但稱呼台灣人選出來的總統為總統， 在我的認知中是件平凡且正常不過的事。結果中國廠商就說我是台獨，接著就爭執起來，最後不歡而散地解約了。」