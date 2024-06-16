22歲偶像無預警遭退團！撞臉無碼成人片女優 1顆痣暴露黑歷史
日本22歲永瀨佳子（永瀬かこ）為地下團體「IrohaSakura」的成員，上（5）月她無預警遭到退團，被指「嚴重違反公司規範」，引發外界譁然，如今網友更挖出，原來永瀨佳子曾拍過無碼AV，這段影片還在網路上瘋傳，掀起熱烈討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
「IrohaSakura」為5名成員組成的地下團體，主打甜美可愛的風格，官方社群無預警在5月中發布公告，表示身為顏值擔當的永瀨佳子嚴重違反公司規範，會將對方從團體中除名，凡是購買過她產品的粉絲，還可以進行退貨、退款，而其他4名成員的行程則不會受到影響，會繼續進行活動。
由於官方未說明永瀨佳子的退團原因，加上她的人氣較高，因此引發不少粉絲好奇，直到如今，才有網友發現，原來永瀨佳子曾在成人片製作公司FC2拍過AV，直指片中女優和永瀨佳子的相貌相似，右臉頰痣的位置更是一模一樣，網路上瘋傳多張比對圖以及影片。
永瀨佳子的偶像生涯終結，也有不少網友大嘆可惜，「女團真是太嚴格了，一點小事就除名，也太不給人機會改過自新了」、「過去居然被挖出來了，看來在娛樂圈還是要小心翼翼啊」、「旁邊那幾隻看懵了」，掀起廣大討論。