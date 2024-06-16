一粒兒時照被姊姊出賣！從小擺搞怪歪嘴表情「深邃大眼超可愛」
台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），因在球場大跳「葉保弟應援曲」，讓她一炮而紅，躍升成新一代啦啦隊女神。4月一粒在球場應援時，有球迷捕捉到場外正妹的照片，釣出一粒現身回應「海巡路過，她其實是我雙胞胎姊姊。」一粒姊姊因此跟著受到關注。今（16）日一粒姊姊PO出姊妹倆兒時的照片，網友看到後直呼「好可愛！」
記者薛羽彤／綜合報導
一粒姊姊今日在Threads上PO出多張姊妹倆小時候的照片，寫上「馬鈴薯與她的快樂小夥伴」，由於兩人是雙胞胎，加上衣服和髮型都一致，讓粉絲認不出誰是誰，一粒現身回應「雙眼皮是我」，有張照片明顯左邊小女孩雙眼皮很深，網友猜測左邊應該就是一粒。一粒小時候眼睛深邃、表情搞怪，粉絲大讚「一粒好可愛，現在都變仙女了。」
照片一出後，網友們紛紛表示，「是不是左邊小粒右邊大粒」、「這是騙人生女兒的節奏」、「粒姊跟一粒好可愛」、「都很可愛，看得出真的有一點不一樣」、「原來小時候眼睛就這麼漂亮。」從小姊妹倆被媽媽打扮得一模一樣，有網友詢問「是說小時候到多大，才會開始穿不一樣的衣服？」一粒姊姊回應「應該是幼稚園開始自由發揮。」
4月一場台鋼雄鷹在主場澄清湖對上富邦悍將，有球迷在場邊捕捉到素人美女，放上Threads想釣出本尊，「昨天在調整相機數值，試拍了幾張照片，偶然拍到這樣的照片，不知道這美女有沒有用threads，只是覺得好看才發。」沒想到卻釣出一粒回應，「海巡路過，她其實是我雙胞胎姊姊...」首度公開自己有雙胞胎姊姊。之後一粒姊姊開通Threads，常分享姊妹倆的互動，而且她的男友還是樂天桃猿捕手宋嘉翔。