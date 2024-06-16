大谷翔平熄火「3支0」！道奇2：7輸皇家 山本由伸傷退無緣第7勝
MLB美國職棒今（16）日洛杉磯道奇在主場續戰堪薩斯皇家，本場比賽道奇推派「日籍最強投」山本由伸掛帥先發，但此戰山本的身體卻出狀況，僅投2局就因三頭肌緊繃提前退場休息，無緣個人本季第7勝。皇家則是靠著6局上MJ Melendez敲出一發石破天驚的滿貫彈，一舉攻下4分奠定勝基，終場就以7：2擊敗道奇，避免在客場苦吞連敗。道奇球星大谷翔平今天打擊「3支0」，沒有安打貢獻，打擊率持續下探。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽雙方都派出強投擔綱先發，道奇推派日籍好手山本由伸，皇家則派出本季表現相當亮眼，甚至有望挑戰賽揚獎的34歲老將Seth Lugo。雙方打線前3局都沒能越雷池一步，直到4局上半皇家才率先發動攻勢，面對到接替山本由伸投球的Michael Grove，在1出局二三壘有人情況下，Nick Loftin敲出中線滾地球護送隊友回來得分，幫助皇家首開紀錄。
4局下半道奇很快有所回應，在2出局滿壘情況之下，Gavin Lux一棒敲出穿越二壘防區的適時安打，打回2分打點，道奇4局打完反倒2：1領先。
Melendez敲滿貫砲重傷害 奠定皇家此戰勝基
6局上半皇家再發動攻勢，此時道奇場上接替投球的Blake Treinen，卻無法壓制住皇家打線，控球也出現嚴重問題，接連送出3次保送，讓對方輕鬆攻佔滿壘。隨後輪到MJ Melendez打擊時，他則是毫不客氣，在滿球數情況下一棒將球扛出右外野大牆，這是一發滿貫砲，幫助球隊逆轉比數，皇家單局攻下4分也奠定勝基。皇家7局下再靠著Garrett Hampson的三壘安打在內，再攻下2分，終場就以5分之差擊敗道奇，避免在客場苦吞連敗。
大谷翔平此戰熄火 3打數無安打選到1保送
至於日籍好手大谷翔平，本場比賽則是未能延續上一戰雙安表現，出現熄火狀況，全場大谷翔平3個打數沒有敲出安打，選到1次四壞球保送，賽後打擊率降至0.305。