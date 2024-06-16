32,988象迷擠爆大巨蛋！兄弟寫中職最高紀錄　阪神商品狂銷破千萬

大谷翔平熄火「3支0」！道奇2：7輸皇家　山本由伸傷退無緣第7勝

▲MLB美國職棒今（16）日洛杉磯道奇在主場續戰堪薩斯皇家，此戰大谷翔平出現熄火狀況，全場3個打數沒有敲出安打，至於先發投手山本由伸則是因為三頭肌緊繃關係，僅投2局就提前退場休息。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒今（16）日洛杉磯道奇在主場續戰堪薩斯皇家，此戰大谷翔平出現熄火狀況，全場3個打數沒有敲出安打，至於先發投手山本由伸則是因為三頭肌緊繃關係，僅投2局就提前退場休息。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今（16）日洛杉磯道奇在主場續戰堪薩斯皇家，本場比賽道奇推派「日籍最強投」山本由伸掛帥先發，但此戰山本的身體卻出狀況，僅投2局就因三頭肌緊繃提前退場休息，無緣個人本季第7勝。皇家則是靠著6局上MJ Melendez敲出一發石破天驚的滿貫彈，一舉攻下4分奠定勝基，終場就以7：2擊敗道奇，避免在客場苦吞連敗。道奇球星大谷翔平今天打擊「3支0」，沒有安打貢獻，打擊率持續下探。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽雙方都派出強投擔綱先發，道奇推派日籍好手山本由伸，皇家則派出本季表現相當亮眼，甚至有望挑戰賽揚獎的34歲老將Seth Lugo。雙方打線前3局都沒能越雷池一步，直到4局上半皇家才率先發動攻勢，面對到接替山本由伸投球的Michael Grove，在1出局二三壘有人情況下，Nick Loftin敲出中線滾地球護送隊友回來得分，幫助皇家首開紀錄。

4局下半道奇很快有所回應，在2出局滿壘情況之下，Gavin Lux一棒敲出穿越二壘防區的適時安打，打回2分打點，道奇4局打完反倒2：1領先

Melendez敲滿貫砲重傷害　奠定皇家此戰勝基

6局上半皇家再發動攻勢，此時道奇場上接替投球的Blake Treinen，卻無法壓制住皇家打線，控球也出現嚴重問題，接連送出3次保送，讓對方輕鬆攻佔滿壘。隨後輪到MJ Melendez打擊時，他則是毫不客氣，在滿球數情況下一棒將球扛出右外野大牆，這是一發滿貫砲，幫助球隊逆轉比數，皇家單局攻下4分也奠定勝基。皇家7局下再靠著Garrett Hampson的三壘安打在內，再攻下2分，終場就以5分之差擊敗道奇，避免在客場苦吞連敗。

大谷翔平此戰熄火　3打數無安打選到1保送

至於日籍好手大谷翔平，本場比賽則是未能延續上一戰雙安表現，出現熄火狀況，全場大谷翔平3個打數沒有敲出安打，選到1次四壞球保送，賽後打擊率降至0.305。


快訊／山本由伸「休7天」先發卻傷退！球速明顯下滑　傷情出爐

道奇山本由伸公仔日！小球迷開球姿勢神還原本人　犀利身手成焦點

勇士重砲手Marcell Ozuna本季第20轟出爐　拉開與大谷翔平差距

大谷翔平挑戰「30轟30盜」指日可待　有望締造大聯盟史上最猛紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代