山本由伸傷退親曝傷情！美國醫生推測五種情況　不排除賽季報銷

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山本由伸前一次登板是8日對陣紐約洋基，投出大聯盟生涯單場最多的106球，7局僅被擊出2支安打無失分。然而，隔天在進行傳接球練習時，他不斷甩動右手，出現肌肉緊繃的狀況，因此相隔7天才回到投手丘。
對洋基的比賽中，他投出了大聯盟生涯最快球速98.4英里（約158.3公里），但今天球速明顯下滑，平均球速也只有94.1英里（151.4公里），低於對洋基時的97英里（約156公里）和本季平均的95.5英里（約153.6公里）。
山本由伸親曝傷勢情況 醫生提五種可能性
道奇隊教練Dave Roberts在賽後談到山本傷勢情況時表示，「下一步將與醫師討論，明天的診斷結果會決定是否需要做進一步檢查。」Roberts透露，自他對洋基先發之後，他就有反應手臂有些疼痛，「這段時間我們一直保持溝通，在賽季感到疼痛是正常的。當時他感覺可以先發。如果我們認為情況很危險，就不會讓他投球，而今天2局結束後，他的三頭肌變得很緊繃，因此決定換下他。」
針對三頭肌緊繃的情況，山本由伸說：「這週感覺手有點緊，狀況稍微好轉後才決定今天登板。隨著比賽進行中，手臂越來越緊繃，決定向教練報告情況並請求退場。」山本由伸透露，其實今天在牛棚熱身時就有緊繃感，但「並不是特別嚴重」。對於是否可能進入傷兵名單，他則說：「感覺傷勢不太嚴重，目前不太確定，但我想應該不會缺席太久。」
針對山本由伸緊急退場，運動醫學專家Morse在社群媒體X上發表看法，提出五種傷勢可能性，發生機率依序為肱三頭肌輕微緊繃、肱三頭肌肌腱部分撕裂、尺骨神經炎、尺骨神經脫臼，以及尺骨側副韌帶損傷，除了肱三頭肌輕微緊繃外，其餘情況皆有可能導致長期缺陣。