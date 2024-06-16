天氣太熱不想講話？研究：高溫降低語言複雜性 這族群影響最多
近期台灣各地高溫天氣不斷，除了要注意補充水分，也要留意高溫對身體帶來的影響。最近有一項新研究顯示，高溫炎熱的天氣會影響人們的言語方式，讓人使用更簡單的語言說話。
國際中心徐筱晴／綜合報導
德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck institutes）、丹麥阿爾胡斯大學（Aarhus University）的研究團隊近來在科學期刊《iScience》發表這項研究，指出當溫度在攝氏攝氏24至27度或更高時，人們普遍會使用更為簡短、簡單的語言。此項研究分析來自美國、英國、奧地利、荷蘭、新西蘭、丹麥、西班牙和德國八個國家的700萬份演講，並將它們與發表當日的平均溫度進行比較，進而得出上述結論。
研究團隊指出，分析結果顯示，炎熱天氣會降低人們語言的複雜性，且寒冷的天氣並沒有產生同樣的效果。這表明即使在需要精確和複雜語言的專業環境中，高溫也會對認知功能產生負面影響。
過去有類似研究結果指出高溫會影響到言語觀點，因為炎熱天氣會使得人們的心情變得更差。2022年的一項研究，在美國，使用貶義或歧視性語言的推文數量在極端高溫時期增加了多達22%。研究人員在中國社群媒體上也觀察到了類似的現象，人們在非常炎熱的日子裡使用更多負面語言。
不過相較於社群媒體發文，演講稿往往是事先準備好的，研究人員推測，熱的心理影響可能會「影響演講者簡化語言或偏離準備好的講稿，因為認知功能和舒適度受到了損害。」
此外，從德國的研究數據分析發現，與年輕人相比，57歲以上的成年人對熱更加敏感，也因此高溫對其語言複雜性的影響會更大。