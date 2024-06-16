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PLG／盧峻翔獲選為年度MVP！沃許本奪年度洋將　領航猿成最大贏家

▲P. LEAGUE+ 今（16）日公布2023-24球季年度MVP，桃園璞園領航猿一哥盧峻翔生涯首次獲獎，而同隊的沃許本則拿下年度洋將。（圖／PLG提供）
▲P. LEAGUE+ 今（16）日公布2023-24球季年度MVP，桃園璞園領航猿一哥盧峻翔生涯首次獲獎，而同隊的沃許本則拿下年度洋將。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

P. LEAGUE+ 今（16）日公布2023-24球季年度MVP、年度洋將、年度第一隊及年度第二隊，桃園璞園領航猿本季除了例行賽戰績第一之外，還包含盧峻翔、沃許本分別拿下本季年度MVP及年度洋將。而在年度第一隊及年度第二隊方面，例行賽戰績第二的福爾摩沙夢想家共有3名球員入選居各隊之冠。

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盧峻翔勇奪年度MVP
 
盧峻翔打PLG第3季，前2季已經拿過年度第六人、年度第二隊、年度防守第一隊及年度第一隊，本季「69步槍」再進化攻擊手段更多元，平均16.81分為本季非外籍球員最高（新北國王的林書豪因出賽數不足所以不列入考量），另外本季也曾達到生涯第2次蟬連單月最有價值球員，生涯總計4次單月最有價值為聯盟史上最多單月最有價值球員的紀錄。盧峻翔本季出色的表現獲得記者及球迷的肯定，在29張選票（包含球迷的2張選票）拿下25張5分、以總分134拿下生涯首座年度MVP。

2023-24球季年度MVP前3名得分如下：
盧峻翔 (領航猿)    134分
林俊吉 (夢想家)     88分
高國豪 (攻城獅)     12分

▲本季沃許本展現的禁區主宰力，除了幫助領航猿成為本季例行賽第一，也幫助他在年度洋將選票中，29張選票（包含球迷的2張選票）拿下26張5分、以總分133分獲選年度洋將。（圖／PLG提供）
▲本季沃許本展現的禁區主宰力，除了幫助領航猿成為本季例行賽第一，也幫助他在年度洋將選票中，29張選票（包含球迷的2張選票）拿下26張5分、以總分133分獲選年度洋將。（圖／PLG提供）
沃許本年度洋將
 
剛拿下聯盟史上首位年度關鍵先生的沃許本，本季在領航猿的重要性不言可喻。平均每場21.9分13.2籃板讓他本季曾經獲得05月最有價值球員之外，出賽37場有33場得分、籃板來到「Double-Double」。本季沃許本展現的禁區主宰力，除了幫助領航猿成為本季例行賽第一，也幫助他在年度洋將選票中，29張選票（包含球迷的2張選票）拿下26張5分、以總分133分獲選年度洋將。

2023-24球季年度洋獎前3名得分如下：
沃許本   (領航猿)    133分
艾夫伯   (攻城獅)     54分
吉爾貝克 (夢想家)     31分

▲在年度第一隊方面，後場年度MVP盧峻翔（生涯第2次）、前場年度洋將沃許本（生涯首次）入列，另外後場加上本季同樣表現精采的福爾摩沙夢想家的林俊吉（生涯首次）和新竹御頂攻城獅的高國豪（生涯首次），再搭配前場有本季表現破繭而出的臺北富邦勇士的周桂羽（生涯首次）。（圖／PLG提供）
▲在年度第一隊方面，後場年度MVP盧峻翔（生涯第2次）、前場年度洋將沃許本（生涯首次）入列，另外後場加上本季同樣表現精采的福爾摩沙夢想家的林俊吉（生涯首次）和新竹御頂攻城獅的高國豪（生涯首次），再搭配前場有本季表現破繭而出的臺北富邦勇士的周桂羽（生涯首次）。（圖／PLG提供）
年度第一隊　高國豪、林俊吉入選

在年度第一隊方面，後場年度MVP盧峻翔（生涯第2次）、前場年度洋將沃許本（生涯首次）入列，另外後場加上本季同樣表現精采的福爾摩沙夢想家的林俊吉（生涯首次）和新竹御頂攻城獅的高國豪（生涯首次），再搭配前場有本季表現破繭而出的臺北富邦勇士的周桂羽（生涯首次）。

年度第二隊方面，前場有年度阻攻王吉爾貝克（生涯首次）搭配夢想家的隊友忻沃克（生涯首次），後場則是由新北國王的林書緯（生涯首次）、高雄17直播鋼鐵人的陳又瑋（生涯首次），以及勇士的林志傑（生涯第2次）組成。

PLG年度第一隊及年度第二隊，球員入選資格均為本季例行賽出賽至少 27 場之各隊球員，球隊組成可以是「前場3人與後場2人」或「前場2人與後場3人」，其中每隊洋將僅可選擇1名球員。此外，年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊。

PLG 2023-24球季年度MVP及年度洋將，票選方面本季依舊開放球迷投票參與，而球迷投票結果將算成2張選票，和籃球記者聯誼會成員的選票一起計算，最後決定年度MVP及年度洋將的人選。

▲年度第二隊方面，前場有年度阻攻王吉爾貝克（生涯首次）搭配夢想家的隊友忻沃克（生涯首次），後場則是由新北國王的林書緯（生涯首次）、高雄17直播鋼鐵人的陳又瑋（生涯首次），以及勇士的林志傑（生涯第2次）組成。（圖／PLG提供）
▲年度第二隊方面，前場有年度阻攻王吉爾貝克（生涯首次）搭配夢想家的隊友忻沃克（生涯首次），後場則是由新北國王的林書緯（生涯首次）、高雄17直播鋼鐵人的陳又瑋（生涯首次），以及勇士的林志傑（生涯第2次）組成。（圖／PLG提供）

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