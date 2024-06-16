國一銜接台74線交流道　將開放3處匝道通車

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局長葉昭甫表示，「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，5月中旬開放通車，新建置的國1增設大雅系統交流道，高快速道路的車流不需經由平面道路進行轉換，台74線由西屯、北屯雙向皆可經由新闢的系統交流道銜接國一北上路段，系統性改善區域交通，國一大雅交流道週邊車流紓解見成效，省下停等平面號誌時間。
「國1增設大雅系統交流道通車後，日前遇到第一個端午連假的交通考驗，整體車流情況良好！」葉昭甫說，交通局經過一個月的檢視，針對施工收尾工區範圍仍有3處台74線匝道尚未開放通行，部分車流無法從匝道上台74線改道轉移至環中路平面路段，造成上午尖峰時段，環中路西行方向及下午尖峰環中路東行方向出現車隊情況，立即積極規劃調整號誌時制等交通改善措施。
葉昭甫指出，6月18日第二階段開放台74線崇德匝道及北屯兩處匝道，將使高快速公路整體路網更為完善，增加用路人更多選擇路徑，讓國一銜接台74線交流道更具效益，有效分散車流以舒緩平面道路車況。
交通局評估該工程第二階段通車，將增加3條行車動線，預期台74線及環中路車流勢必大為提升，經持續檢視相關交通管制設施，超前部署重整工區週邊範圍內18處路口號誌時制，有助環中路平面路段車流平順，提升整體路網效能。
交通局說，為降低交通衝擊，交通局配合檢視環中路沿線主要路口號誌，調整時制計畫，進一步執行相關交通管制措施，改善車流續進效率與塞車問題。因目前周圍道路仍在施工，籲請用路人行經時多加留意周圍路況，交通局也密切監控大雅系統交流道周邊交通狀況，加強台74線沿線及鄰近平面道路路段(口)交通疏導，維護交通順暢。