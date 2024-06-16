上高檔牛排館「險些吃掉一棟房」 業者：統編當消費金額

水果產季遊梨山正當時　參山處邀團客補助一萬元

▲正逢梨山水果產季，遊客上梨山避暑度假(圖／參山處提供2024.6.16)
▲正逢梨山水果產季，遊客上梨山避暑度假(圖／參山處提供2024.6.16)

記者柳榮俊/台中報導

▲暑假到山上避暑、吃水蜜桃，10月開始梨山楓葉陸續轉紅，12月至隔年1月還有「山谷燈光節」活動(圖／參山處提供2024.6.16)
▲暑假到山上避暑、吃水蜜桃，10月開始梨山楓葉陸續轉紅，12月至隔年1月還有「山谷燈光節」活動(圖／參山處提供2024.6.16)
0403花蓮地震波及梨山觀光大受影響，為提升大梨山整體住房率及在地觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處邀集台中市政府及在地業者研議振興大梨山觀光。將由梨山賓館營運回饋金成立的「社團法人臺中市高山觀光與文創發展協會」提出100萬元獎勵補助，即日起至9月底以前到梨山旅遊，超過20人的團體住宿梨山當地合法旅宿二晚，其中一晚住宿梨山賓館，每團即可領取一萬元的旅遊獎勵金。正逢梨山水果陸續進入產季，希望能夠吸引更多遊客上梨山多住一晚，避暑度假。

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參山處長曹忠猷指出，原本暑假應該會有7、8成訂房率的梨山觀光區，距離暑假不到20天，目前整體訂房率只有3成左右，為振興高山暑假旅遊旺季，讓人潮回籠，參山處與市府積極邀集地方討論，協調由梨賓營運回饋金成立的「臺中市高山觀光與文創發展協會」主動提出振興方案百萬獎勵團客到梨山，即日起只要是20人以上團體到大梨山旅遊三天兩夜，其中住宿梨山賓館一晚，另一晚可住宿其他合法旅宿，每團即補助新臺幣10,000元，參山處與市府將擴大宣傳，與各地旅行業媒合，希望整合各界力量重振大梨山觀光。


曹忠猷說，暑假原本就是高山旅遊的旺季，梨山以平均溫度22度的夏天，還有四季的水果等，深受國內外遊客喜愛。目前梨山甜美李子已成熟，拉開梨山水果系列產期序幕，到梨山欣賞中央山脈國際級的美景，品嚐鮮美高海拔現採的西瓜李、黃蟬、花蘿李，是台灣最美的避暑勝地。但最近民眾對高山旅行的信心不足，但在地業者提出各種創意行銷方案，展現團結就是力量，觀光需要眾志成城出擊，才能呈現多元而令人耳目一新的局面，相信大梨山地區觀光發展，能夠在時代潮流中屹立不搖，走出高山之旅的獨特性。


梨山賓館副總經理林閔政說，受0403花蓮地震以來，不少民眾誤會梨山不能進去，事實上，到梨山旅遊的交通順暢，而且目前大梨山繁花盛開、風景優美，但這一波影響，是梨山賓館營運十年來比颱風還令人擔憂的窘境。也盼這次的獎勵補助，刺激一波民眾到梨山旅遊。


林閔政指出，梨山賓館三天二夜的團體只要有一晚入住梨山賓館，另一晚可以入住梨山當地合法旅宿，包括福壽山農場、武陵農場和武陵富野、飛燕城堡，甚至分佈在不同的部落民宿例如屋頂上的天空等幾家也都可以。為了讓更多人走入梨山來旅行，這次也把宜蘭大同鄉台七甲線的旅館業者明池山莊、棲蘭山莊等也列入！另外，針對自由行的散客部份，大梨山地區業者推出暑假優惠專案，包括住第三個晚上1人只要1000元。


參山處指出，振興觀光是政府與民間共同的期盼，在政府補助經費預算有限的情況下，會集合各方力量來協助推廣梨山，下半年是梨山旅遊的旺季，暑假到山上避暑、吃水蜜桃，10月開始梨山楓葉陸續轉紅，絕美風景難得，12月至隔年1月還有「山谷燈光節」等活動，邀請您一起來共渡佳節。

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