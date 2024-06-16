水果產季遊梨山正當時　參山處邀團客補助一萬元

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參山處長曹忠猷指出，原本暑假應該會有7、8成訂房率的梨山觀光區，距離暑假不到20天，目前整體訂房率只有3成左右，為振興高山暑假旅遊旺季，讓人潮回籠，參山處與市府積極邀集地方討論，協調由梨賓營運回饋金成立的「臺中市高山觀光與文創發展協會」主動提出振興方案百萬獎勵團客到梨山，即日起只要是20人以上團體到大梨山旅遊三天兩夜，其中住宿梨山賓館一晚，另一晚可住宿其他合法旅宿，每團即補助新臺幣10,000元，參山處與市府將擴大宣傳，與各地旅行業媒合，希望整合各界力量重振大梨山觀光。
曹忠猷說，暑假原本就是高山旅遊的旺季，梨山以平均溫度22度的夏天，還有四季的水果等，深受國內外遊客喜愛。目前梨山甜美李子已成熟，拉開梨山水果系列產期序幕，到梨山欣賞中央山脈國際級的美景，品嚐鮮美高海拔現採的西瓜李、黃蟬、花蘿李，是台灣最美的避暑勝地。但最近民眾對高山旅行的信心不足，但在地業者提出各種創意行銷方案，展現團結就是力量，觀光需要眾志成城出擊，才能呈現多元而令人耳目一新的局面，相信大梨山地區觀光發展，能夠在時代潮流中屹立不搖，走出高山之旅的獨特性。
梨山賓館副總經理林閔政說，受0403花蓮地震以來，不少民眾誤會梨山不能進去，事實上，到梨山旅遊的交通順暢，而且目前大梨山繁花盛開、風景優美，但這一波影響，是梨山賓館營運十年來比颱風還令人擔憂的窘境。也盼這次的獎勵補助，刺激一波民眾到梨山旅遊。
林閔政指出，梨山賓館三天二夜的團體只要有一晚入住梨山賓館，另一晚可以入住梨山當地合法旅宿，包括福壽山農場、武陵農場和武陵富野、飛燕城堡，甚至分佈在不同的部落民宿例如屋頂上的天空等幾家也都可以。為了讓更多人走入梨山來旅行，這次也把宜蘭大同鄉台七甲線的旅館業者明池山莊、棲蘭山莊等也列入！另外，針對自由行的散客部份，大梨山地區業者推出暑假優惠專案，包括住第三個晚上1人只要1000元。
參山處指出，振興觀光是政府與民間共同的期盼，在政府補助經費預算有限的情況下，會集合各方力量來協助推廣梨山，下半年是梨山旅遊的旺季，暑假到山上避暑、吃水蜜桃，10月開始梨山楓葉陸續轉紅，絕美風景難得，12月至隔年1月還有「山谷燈光節」等活動，邀請您一起來共渡佳節。