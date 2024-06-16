「開訓訓詞是國歌、蔣中正是首任校長」 蔣萬安黃埔校慶喊到燒聲
「黄埔建校一百週年校慶」今（16）日登場，台北市長蔣萬安中午也上台致詞。由於他上台時餐會已經開始，席間喧嚷吵雜、舉杯乾杯聲不斷，蔣萬安也只好用喊的，還幾度喊道「燒聲」。
記者林詠青／台北報導
台北市長蔣萬安中午出席「黄埔建校一百週年校慶」，他先在台上與眾人合唱生日快樂歌後，接著致詞。蔣萬安指出，黃埔軍校建軍以來歷經許多大小戰役，培訓無數軍事人才，「秉持犧牲、團結、負責的黃埔精神，捍衛中華民國，守護民主自由。」蔣萬安特別感謝國軍弟兄，不但肩負保家衛國的責任，每次災害發生時，也都在第一線協助救災。他要以台北市大家長的身分，向國軍弟兄表達最高感謝。
由於現場餐會正在進行，底下喧嚷聲吵雜，還不時傳來舉杯乾杯聲。蔣萬安致詞時也放大聲量用喊的，尤其在談到黃埔軍校在民國13年建軍開訓時，國父孫中山的書面訓詞就是現在中華民國國歌歌詞、首任校長就是蔣中正，蔣萬安的就不時有點「燒聲」。蔣萬安致詞最後，更高喊「中華民國在哪，黃埔的正統就在哪對不對？」一席話炒熱現場氣氛，黃埔校友紛紛熱烈鼓掌回應。
今天「黄埔建校一百週年校慶」上午冠蓋雲集，包括三軍統帥賴清德、國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮、立法院長韓國瑜等都到場出席。