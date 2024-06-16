被老人逼讓座還挨告！北捷OL認「看到博愛座會怕」　還原事件內幕

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據《記者爆料網》指出，事後一名自稱是林女的女子在網路發文，還原事發經過，透露當下和李男並非當場和解，還被送往急診縫6針，在醫院睡了一個晚上，期間不斷接到警局電話，警方向她表示，李男要控告她傷害，必須去警局做筆錄。
林女知道動手不對，「但不斷被指著鼻子破口大罵，腦袋早已一片空白，場面真的好混亂」，期間更反問李男：「你覺得你可以一直指著別人的臉嗎？」接著她起身想讓對方知道被指著臉有多不舒服，卻演變成扭打，她的手機和耳機都飛出去，「我記得他想掐我，我死命掐住他的手，不想被攻擊到，導致他的手被我指甲用傷。」
隨後列車停在復興崗站，一旁的旅客要他們下車協調，別影響到其他人，林女有坦言，「這句話很正確，卻也是壓垮我的一句話。」且下車後所有人都希望她能道歉，強調道歉就沒事了，她也記得李男曾大聲喊「我的行為是替天行道」，她反問李男「道歉是否就不會提告」，對方表示要看心情，她道歉後感到暈眩，「所有人都不站在我這邊，讓我很絕望，腦中浮現想死念頭」，她衝撞月台柱子，導致現場鮮血流滿面，在場人士才急忙幫忙止血，隨後林女也被救護車送往急診。
林女坦言，「知道很多人會覺得為了一個博愛座至於嗎？理性上，若我是一個路人看到新聞也會覺得很荒謬」，更表示事發後搭捷運通勤時，都會感到呼吸困難、忍不住掉淚，見到博愛座附近有空位也都不敢坐了，「真的好害怕。」