守護長者預防及延緩失能發生　議員：廣設ICOPE醫事機構

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林祈烽說，行政院主計總處曾做過人口及住宅普查報告，發現65歲以上的長者失能率節節上升，人口結構快速高齡化，會導致失能及失智長者增加，對國家長照體系帶來沉重負擔，所以世界衛生組織(WHO)於 2019 年公布新版長者整合性照護評估指引，提出長者六大功能「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱」之評估工具與照護路徑，能早期發現長者功能衰退的徵兆，及早介入整合照護，達到預防及延緩失能的效果。
林祈烽表示，衛福部國健署全額補助地方政府執行預防及延緩長者失能的評估服務，衛生局也廣招全市各醫療院所和具有專任醫事人員編制的機構和店家，參與提供長者功能評估的服務，但今年全市只有135家參與ICOPE的醫事機構，尤其是一些較偏鄉的行政區，明明人口老代嚴重，但全區卻只有一家合作的醫療機構，像是大安區、外埔區、龍井區，甚至是熱鬧的東區都只有1家；大肚區、石岡區、后里區則是2家。
林祈烽質疑，衛生局去年曾函文通知全市的各醫療（事）機構團體，像是藥師公會、醫師公會、診所協會、物理治療師公會、驗光師公會、職能治療師公會等等，一起加入「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」，但還是有一些遺珠之憾，像是「台灣輔助醫學醫學會」就沒有受邀參加，是台中醫療資源太多嗎？他要求衛生局要增加評估的服務機構，特別是偏鄉行政區。
衛生局長曾梓展表示，衛生局還在持續推廣中，參與機構不是只有醫療診所，還有像是聽力、視力檢驗的醫事團體，或是護理所都可以參與；但他強調，只要是合法的醫事機構、有證照的醫事人員都可以申請參加。