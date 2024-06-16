邵雨薇怨男友拍照技術！罕誇吳慷仁「這次很強」 下秒再大翻車
女星邵雨薇和男友吳慷仁感情穩定，4月她暫時放下演藝事業，飛到日本遊學，也不時會在社群平台上分享當地生活，透過日文和粉絲互動，日前她剛結束旅程，她透露一位攝影師「かに（kani）」拍下健行身影，誇對方「拍得很不錯欸」，沒想到下秒對方拍照技術卻大翻車，她也公布該名攝影師的真實身分，就是男友吳慷仁。
記者吳昕蓓／綜合報導
邵雨薇過去和吳慷仁出遊，就常吐槽對方的拍照技術，曝光男友拍攝的照片抱怨「沒有氛圍感」，而吳慷仁也毫不氣餒，越挫越勇，仍然擔任女友的專屬攝影師，日前邵雨薇曬出一系列在北海道拍攝的美照，並表示這是攝影師「かに」的作品，畫面中可以看到，邵雨薇穿梭在山林間，陽光透過枝葉灑在她身上，看起來氛圍感十足。
邵雨薇透露，自己這次難得稱讚攝影師：「你這次拍的很不錯欸！」沒想到攝影師受到鼓舞，直接職業魂大爆發，瘋狂對邵雨薇下指令，「看這邊。」、「臉側一點。」、「給點笑容好嗎？」、「墨鏡拿掉。」、「動作大一點。」、「太做作了再自然一點。」竟然拍了500多張照片。
儘管偷偷抱怨，邵雨薇還是很滿意攝影師的表現，「謝謝在北海道藝名『かに』的攝影師，這次很強，再接再厲。」她上傳的最後一張照片曝光攝影師的背影，正是男友吳慷仁，釣出超過3萬網友朝聖按讚，閃瞎大批粉絲。