「基襪大戰」二部曲！洋基明星左投Rodon被打爆　4：8紅襪止7連勝

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洋基與紅襪的世仇對決，總是能夠對票房帶來正面影響，此戰根據官方統計，一共有36673名球迷湧入芬威球場，雙方交手也是未打先轟動。而昨日以1：8在主場慘敗的紅襪，本場比賽不想再輸，首局就展開攻勢，先是靠著Tyler O'Neill的二壘安打直擊綠色怪物，幫助球隊首開紀錄，隨後Connor Wong、Jamie Westbrook再敲出適時安打攻下2分，首局打完紅襪就取得3：0領先。
洋基在2局上半發起反攻，靠著DJ LeMahieu在二三壘有人情況之下，敲出清壘安打，一舉追回2分。但紅襪的反擊也來得很快，2局下半Rafael Devers在一三壘有人適時敲出中外野二壘安打，一口氣進帳2分打點，幫助紅襪2局打完擴大比分至5：2領先。
洋基7局上攻勢再起，明星重砲Juan Soto一棒將球扛出中外野大牆，這是一發陽春砲，個人本季第18轟出爐，不過紅襪下個半局也再添1分。洋基8局上在滿壘情況下，靠著內野滾地球追回1分，紅襪下個半局也隨即回敬2分攻勢，不給洋基任何機會，終場紅襪就以4分之差帶走勝利，避免連續2戰在主場輸給世仇。
Rodon此戰表現不理想 無緣奪本季第10勝
總計洋基明星先發投手Carlos Rodon此役先發主投5局，共用了109球，有67顆為好球，被敲出7支安打失掉5分，另投出7次三振和3次保送，無緣奪下個人本季第10勝，賽後防禦率升至3.28。