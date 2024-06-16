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洪詩產後4個月遇最大難題　女兒出現一情況惡化她緊張：求解答！

▲洪詩產後4個月遇到最大難題，就是女兒口水疹惡化，上網求救粉絲。（圖／翻攝自洪詩IG）
▲洪詩產後4個月遇到最大難題，就是女兒口水疹惡化，上網求救粉絲。（圖／翻攝自洪詩IG）

記者李欣容／台北報導

前「黑澀會美眉」洪詩2023年2月和演員李運慶登記結婚，今年1月生下女兒「哺哺」，她今（16）日崩潰發文，產後4個月遇到最大難題，就是女兒的口水疹越來越嚴重，讓她求助粉絲，「有前輩媽媽可以指教一下嗎？」

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洪詩在育兒上親力親為，而產後4個月，目前遇到最大難題是嬰兒的口水疹，即便每天都很勤勞地擦口水，換口水巾，還是發現口水疹出現，於是她在女兒喝奶前後都擦了凡士林預防，「從一開始用濕紙巾，才發現是不對的，改用食用水的棉柔巾擦乾淨、再擦乾、再擦凡士林，然後就開始反反覆覆地發作，然後改擦羊脂膏，也是時好時壞。」

▲洪詩產後育兒親力親為。（圖／翻攝自洪詩IG）
▲洪詩產後育兒親力親為。（圖／翻攝自洪詩IG）
現在女兒連雙下巴和脖子上都起了疹子，洪詩猜有可能是熱疹，再度發問，「但我之前擦凡士林也會擦到那，當時我以為是喝奶留下去卡在脖子，是因為這樣才惡化的嗎？」

現在她什麼都沒幫女兒擦，只擦小兒科醫師開的無類固醇藥膏，她無奈喊，「我現在已經搞不清楚到底是怎樣了，今晚先從洗澡水不要太熱下手吧，只能一步一步試試看了。」喊話粉絲幫她解惑，不少有經驗的媽媽留言，大部分的人都說，因為天氣太熱，不適合擦厚重的凡士林，保持乾燥就可以，要她別太擔心。

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