鼓鼓不要看！大元竟淪為第三者 職場上曖昧勾引《噩夢》林柏宏
《愛的噩夢》由廖明毅執導，林柏宏、謝欣穎、項婕如、林艾璇（大元）共同主演，項婕如入圍台北電影獎最佳女主角、大元（林艾璇）提名最佳女配角等4項大獎。與鼓鼓（呂思緯）愛情長跑11年的林艾璇，在片中飾演林柏宏高中暗戀的女同學，兩人職場重逢卻各自有另一半，但她卻曖昧勾引林柏宏：「你是不是還喜歡我啊？」陷入第三者疑雲。
記者黃雅琪／綜合報導
廖明毅導演與林柏宏、謝欣穎攜手合作的前作《怪胎》，也曾入選2020富川奇幻影展「Bucheon Choice」，當年更奪下亞洲電影奈派克獎（NETPAC）。此次新片再度入選國際競賽單元，廖明毅表示：「謝謝富川奇幻影展！上次進富川影展已經是4年前的《怪胎》了，希望這次韓國的觀眾也能一樣喜歡這部作品，希望未來有機會能跟韓國的影人交流合作！再次謝謝！」
林艾璇以《愛的噩夢》首度提名電影獎項，問鼎本屆北影最佳女配角。片中她飾演林柏宏高中時曾經暗戀的同學，多年後在職場巧遇，重啟緣分。只不過，林柏宏的角色當下正被另一半「控制」，她也因為即將嫁給交往多年的男友，對未來感到茫然。
林艾璇角色甜美溫柔又多情，單刀直入問林柏宏：「你是不是還喜歡我啊？」一再曖昧勾引。對比現實中的自己，林艾璇說：「我覺得個性上的活潑程度和主動方面，其實跟我本人滿相似的；唯一不同的是在表達悲傷情緒的同時，還要控制好表情，例如眼睛必須瞪大，講話要抑揚頓挫；因為導演希望她更加平穩、沉著，這些部分下蠻多功夫調整的。」
如何看待「舊情人」和「第三者」？林艾璇自我分析，「舊情人」是無法再聯繫當朋友，畢竟彼此間都有對方喜歡的特質，如果繼續聯絡的話很容易舊情復燃。至於「第三者」她笑稱是「該死的存在」，當然，如果不知自己是第三者的無罪。《愛的噩夢》7月12日全台上映。