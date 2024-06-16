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盤點蘋果iPhone 新系統iOS 18 五大「新」功能！但安卓早就有了

▲iOS 18 在App的位置上不會強制格線排列，用戶可以隨意調整，但被網友酸「安卓化」。（圖／翻攝影片）
▲iOS 18 在App的位置上不會強制格線排列，用戶可以隨意調整，但被網友酸「安卓化」。（圖／翻攝影片）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果日前舉辦開發者大會WWDC24，會中發表了iPhone 最新作業系統 iOS 18，但沒有AI加持之下，新功能似乎不給力，被網友狂酸「安卓化」。就有外媒整理了5項iOS 18的新功能，但其實在Android 系統上早就有了。

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iOS 18在發表當下就被網友吐槽「安卓化」，甚至被酸「安卓都多久了」，在沒有AI助力之下，iOS 18亮點居然是「鎖定畫面」上的手電筒和相機App終於可以換掉。整理5大「安卓早就有了」的iOS 18新功能。

▪︎客製化桌面

在發表會前就傳出iPhone終於不用強制依照格線排列，用戶可以隨意調整位置，且用戶能針對喜愛的配色來改變所有App的顏色。但Android一直以來都可以隨意放置App，此外，Google 在三年前發布的 Android 12 就有Material You功能，會根據桌布變換App 圖示和介面顏色。

▪︎照片 Clean Up 

這次在蘋果AI Apple Intelligence 才有支援的照片「Clean Up」功能，能透過 AI 辨識，依據用戶需求清理畫面上多餘的物件，而這項功能對於Google Pixel用戶應該不陌生，因為和Pixel上的「魔術橡皮擦」相同帶概念。

▪︎排程傳送

iOS 18 訊息功能可以排定發送時間，但可以自訂傳送時間，然而這些功能在 Android 手機上早已存在好一陣子。

▪︎內建 AI 模型

蘋果透過加入 Apple Intelligence 人工智慧系統，在iPhone上可以修改文字、總結通話等。但Google 與三星在最新的旗艦手機，都已經加入了類似 Gemini 的 AI 模型，也能實現相似的功能。

▪︎iOS 18照片篩選

iOS 18用戶的照片圖庫越來越多，iOS 18重新設計，加入了更多整理功能，上半部是隔線，下半部有不同分類，還可縮小範圍搜尋照片。但Pixel 手機的使用者很早就能在相簿裡有相關體驗。甚至更進階的在找圖、後製等功能有進步。

▲iOS 18。（圖／翻攝影片）
▲iOS 18 重點功能其實有不少安卓的身影。（圖／翻攝影片）
▲iOS 18。（圖／翻攝官網）
▲iOS 18 桌面App可以調整顏色，但Android 12 在Material You功能已經有了，可根據桌布變換App 圖示和介面顏色。（圖／翻攝官網）

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