盤點蘋果iPhone 新系統iOS 18 五大「新」功能！但安卓早就有了

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▪︎客製化桌面
在發表會前就傳出iPhone終於不用強制依照格線排列，用戶可以隨意調整位置，且用戶能針對喜愛的配色來改變所有App的顏色。但Android一直以來都可以隨意放置App，此外，Google 在三年前發布的 Android 12 就有Material You功能，會根據桌布變換App 圖示和介面顏色。
▪︎照片 Clean Up
這次在蘋果AI Apple Intelligence 才有支援的照片「Clean Up」功能，能透過 AI 辨識，依據用戶需求清理畫面上多餘的物件，而這項功能對於Google Pixel用戶應該不陌生，因為和Pixel上的「魔術橡皮擦」相同帶概念。
▪︎排程傳送
iOS 18 訊息功能可以排定發送時間，但可以自訂傳送時間，然而這些功能在 Android 手機上早已存在好一陣子。
▪︎內建 AI 模型
蘋果透過加入 Apple Intelligence 人工智慧系統，在iPhone上可以修改文字、總結通話等。但Google 與三星在最新的旗艦手機，都已經加入了類似 Gemini 的 AI 模型，也能實現相似的功能。
▪︎iOS 18照片篩選
iOS 18用戶的照片圖庫越來越多，iOS 18重新設計，加入了更多整理功能，上半部是隔線，下半部有不同分類，還可縮小範圍搜尋照片。但Pixel 手機的使用者很早就能在相簿裡有相關體驗。甚至更進階的在找圖、後製等功能有進步。