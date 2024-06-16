《艾爾登法環黃金樹幽影》上市倒數！時間、價格、配備需求懶人包

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍購買任意主機數位版：可在台灣時間6月21日0時開始遊玩。
📍購買任意 PC Steam 數位版：可以在台灣時間6月21日上午6時開始遊玩。
📍PS4、PS5 可在台灣時間6月19日0時進行預載，其他平台則需要解鎖當下才能下載。
🟡《艾爾登法環黃金樹幽影》價格
PS5／PS4 版實體限定版（249.99 美金）
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》下載代碼
📍「穿刺者」梅瑟莫角色模型（46公分）
📍40頁精裝美術書
📍數位原聲帶
PS5 版《艾爾登法環 黃金樹幽影版》（實體版）（79.99 美金）
📍《艾爾登法環》實體遊戲片
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》下載代碼
全平台《艾爾登法環 黃金樹幽影版》數位豪華版（新台幣2690元）
📍《艾爾登法環》遊戲軟體
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》
📍《艾爾登法環》數位美術書
📍《艾爾登法環》數位原聲帶
📍《艾爾登法環 黃金樹幽影》數位美術書
📍《艾爾登法環 黃金樹幽影》數位原聲帶
《艾爾登法環 黃金樹幽影版》數位典藏包（新台幣1490元）
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》
📍《艾爾登法環 黃金樹幽影》數位美術書
📍《艾爾登法環 黃金樹幽影》數位原聲帶
主機平台《艾爾登法環 黃金樹幽影》（數位版）（新台幣2190元）
📍《艾爾登法環》遊戲軟體
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》
全平台《艾爾登法環 黃金樹幽影》（新台幣1190元）
📍大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》
🟡《艾爾登法環黃金樹幽影》劇情
《艾爾登法環 黃金樹幽影》故事設定在名為「幽影之地」的世界，玩家需踏入此地展開神秘又危險的嶄新冒險，並使用全新的武器及盔甲對抗極具威脅性的頭目，追隨米凱拉的腳步，揭開《艾爾登法環》故事中的黑暗秘密。
「這場有失賜福與名譽的秘密戰爭使恐懼降臨幽影之地，但仍未能解釋為何米凱拉決定捨棄他的力量及命運，轉而走上幽影之地。他希望在這裡達成什麼？儘管敘說故事的人也不明白，卻仍然有眾多信眾持續追尋著他。」
🟡《艾爾登法環黃金樹幽影》配備需求（Steam資料）
最低配備:
📍需要 64 位元的處理器及作業系統
📍作業系統：Windows 10
📍處理器：INTEL CORE I5-8400 or AMD RYZEN 3 3300X
📍記憶體：12 GB 記憶體
📍顯示卡：NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3 GB or AMD RADEON RX 580 4 GB
📍DirectX：版本：12
📍儲存空間：80 GB 可用空間
📍音效卡：Windows Compatible Audio Device
📍備註：預估性能：1080p / 穩定 30fps+ / 中等品質設置。 實際性能可能視您的配置和設定而異。 系統需求有可能變動。
建議配備:
📍需要 64 位元的處理器及作業系統
📍作業系統：Windows 10/11
📍處理器：INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN 5 3600X
📍記憶體：16 GB 記憶體
📍顯示卡：NVIDIA GEFORCE GTX 1070 8 GB or AMD RADEON RX VEGA 56 8 GB
📍DirectX：版本：12
📍儲存空間：80 GB 可用空間
📍音效卡：Windows Compatible Audio Device
📍備註：預估性能：1080p / 60fps / 高等品質設置。 實際性能可能視您的配置和設定而異。 系統需求有可能變動。