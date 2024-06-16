手機3C「充電7行為」恐釀災！台電示警了　一堆人晚上睡覺都中獎

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台電《電力粉絲團》解釋，手機、行動電源、平板、充電式電器等，大多採用鋰離子電池或鋰聚合物電池，沒充飽也可先拔電源，不會影響電池的壽命，因此建議「準備關燈睡覺或暫時外出時，發現充電中的3C或電器等還沒充飽，仍要拔除電源。」
充電注意！7大注意事項一堆人做錯了
同時台電也整理出，為這些行動裝置要充電的時候，需要注意的事項：
1.避免在無人看管或夜晚睡覺時充電
2.依說明書的指示進行充電
3.周圍不要有易燃物
4.不要在太潮濕、高溫的地方充電
5.最好使用原廠充電線，效率較好也安全
6.充電線老舊、破損要記得更換
7.有異味或膨脹等情況，要立即拔電源
台電也提到，鋰離子電池在高溫的環境會加速電池內部材料劣化，讓電池提早老化、縮短壽命，正確使用方式就是遠離熱源，不要放在陽光可直射的窗邊及密閉車內。若手機出現過熱時，最好先關機來降溫，也要避免「邊充電邊使用」的情況，電池同時間進行充電和放電也會讓溫度上升。
廢棄電池別丟進垃圾車！恐釀生命安全風險
廢棄電池要回收的觀念，早已經深植大多數民眾心中，台電也解釋其中原理，尤其是行動電源跟手機所含的鋰電池，若直接丟到垃圾車內，垃圾車在轉運擠壓時，引爆火花冒出濃煙恐釀災，危害到清潔隊員及民眾的安全。
至於市面上常見到的碳鋅電池、鹼性電池、鋰電池及可充電電池也都要進行回收，超市、量販店、藥妝店或攝影器材行等處回收，也可分類好，交給清潔隊資源回收車回收。