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台灣山林目睹「人面蜘蛛」！鄭明典憶：大到可吃麻雀　美麗身影曝

▲前中央氣象局長鄭明典日前在臉書上分享，在山上看到一隻巨大「人面蜘蛛」。（圖／鄭明典臉書）
▲前中央氣象局長鄭明典日前在臉書上分享，在山上看到一隻巨大「人面蜘蛛」。（圖／鄭明典臉書）

記者潘毅／綜合報導

台灣的山林裡，總會暗藏著許多生態驚喜！前中央氣象局長鄭明典日前在臉書上分享，在山上看到一隻巨大「人面蜘蛛」，也讓他忍不住回憶起童年，「小時候山裡的蜘蛛大到可以吃掉麻雀」，同時也用照片記錄下這個巨大的美麗身影。

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鄭明典於臉書上分享驚喜發現，「這隻超大！近年很少遇到這麼大的人面蜘蛛，看起來很健康！小時候山裡的蜘蛛大到可以吃掉麻雀。」貼文曝光後，立刻勾起許多人回憶，「在高雄中寮山上見識過，好大一隻」、「當年站衛兵時見過一隻人面蜘蛛抱著一個頭不小的物體正在享用，走近端詳發現是鳥的遺體，驚訝不已」。

▲人面蜘蛛廣泛分布在東亞、澳洲北部等地，而在台灣，牠們的棲地是中低海拔山地、樹林、竹林以及果園之中。（圖／翻攝wikipedia＠J.M.Garg ）
▲人面蜘蛛廣泛分布在東亞、澳洲北部等地，在台灣的棲地是中低海拔山地、樹林、竹林以及果園之中。（圖／翻攝wikipedia＠J.M.Garg ）
「人面蜘蛛」小檔案

「人面蜘蛛」學名為Nephila pilipes，別名包含斑絡新婦、大木林蜘蛛等，牠們廣泛分布在東亞、澳洲北部等地，而在台灣，牠們的棲地是中低海拔山地、樹林、竹林以及果園之中，同時也是台灣最大型的蜘蛛。

人面蜘蛛為日行性蜘蛛，平時都大約在離地1至2公尺的地方結網，位置正巧會讓人類目擊到，而在狩獵時會頭朝下的在網中央等待獵物的到來，人面蜘蛛的雌性體長可達30至50mm，不過雄性只有7至10mm，相差快要5倍大小，因此也雄性常被誤認是幼體。

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