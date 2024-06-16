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塞爾提克錯失締造「80%勝率奪冠」機會！96公牛、17勇士都在其中

▲波士頓塞爾提克G4輸給達拉斯獨行俠，這一場比賽的勝負可能不影響總冠軍誰屬，但卻讓綠衫軍錯失以8成勝率奪冠的機會。（圖／美聯社／達志影像）
▲波士頓塞爾提克G4輸給達拉斯獨行俠，這一場比賽的勝負可能不影響總冠軍誰屬，但卻讓綠衫軍錯失以8成勝率奪冠的機會。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA總冠軍賽G5即將在周二開打，波士頓塞爾提克在G4於客場以84：122慘敗達拉斯獨行俠，總比分被追到3：1。雖然他們最終奪冠的機率還是很高，但這一仗卻葬送了他們可能締造全年80%勝率奪冠的可能，另外也中斷了球隊在季後賽取得的10連勝

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80%勝率奪冠　自1980年後僅8隊

NBA自1980 年（三分線啟用的第一年）以來，只有8支球隊在一個賽季中（包括例行賽和季後賽）贏得了超過80%的比賽。他們分別是：

1996年芝加哥公牛隊（87%）

2017年金州勇士隊（84%）

1997年芝加哥公牛隊（83%）

2016年金州勇士隊（83%）

1986年波士頓塞爾提克隊（82%）

1983年費城76人隊（81%）

2015年金州勇士隊（81%）

1987年洛杉磯湖人隊（80%）

由喬丹（Michael Jordan）領軍的1996年公牛，當年例行賽創下72勝戰績，季後賽也是摧枯拉朽，最終一路奪冠，被認為是史上最偉大的賽季之一，這支球隊當年勝率高達驚人的87%。而2017年勇士則是Kevin Durant加入後的第一季，原有73勝陣容加上KD以及復仇的烈火，最終季後賽打出16勝1敗的戰績，寫下NBA紀錄。

在這其中只有2016年的勇士隊沒能拿下總冠軍，他們那一年在3：1領先的情況下被克里夫蘭騎士逆轉，以3：4丟掉冠軍。而如果塞爾提克G4完成對獨行俠的橫掃，他們本賽季將以80勝20敗的戰績進入到這一份榜單之中，但如今他們本季已經確定無法達成8成勝率。

塞爾提克季後賽10連勝　史上第9隊

而在上一場比賽之後，塞爾提克季後賽10連勝遭被終止，在這一敗出現之前，他們上一次輸球是在季後賽次輪G2輸給騎士，而這已經是在5月10日的事情了。

有趣的是，季後賽10連勝的榜單中共有9隊，不算今年塞爾提克的話有8隊，而這些球隊的奪冠率並不算特別高，8隊之中僅有4隊登頂，就看塞爾提克能否成為第5隊了。

單季季後賽連勝數：

1. 金州勇士2017年：15連勝（奪冠）

2. 聖安東尼奧馬刺1999年：12連勝（奪冠）

3. 洛杉磯湖人2001年：11連勝（奪冠）

3. 洛杉磯湖人1989年：11連勝

5. 克里夫蘭騎士2017年：10連勝

5. 克里夫蘭騎士2016年：10連勝（奪冠）

5. 紐澤西籃網2003年：10連勝

5. 聖安東尼奧馬刺2012年：10連勝

5. 波士頓塞爾提克2024年：10連勝

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