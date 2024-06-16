塞爾提克錯失締造「80%勝率奪冠」機會！96公牛、17勇士都在其中

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NBA自1980 年（三分線啟用的第一年）以來，只有8支球隊在一個賽季中（包括例行賽和季後賽）贏得了超過80%的比賽。他們分別是：
1996年芝加哥公牛隊（87%）
2017年金州勇士隊（84%）
1997年芝加哥公牛隊（83%）
2016年金州勇士隊（83%）
1986年波士頓塞爾提克隊（82%）
1983年費城76人隊（81%）
2015年金州勇士隊（81%）
1987年洛杉磯湖人隊（80%）
由喬丹（Michael Jordan）領軍的1996年公牛，當年例行賽創下72勝戰績，季後賽也是摧枯拉朽，最終一路奪冠，被認為是史上最偉大的賽季之一，這支球隊當年勝率高達驚人的87%。而2017年勇士則是Kevin Durant加入後的第一季，原有73勝陣容加上KD以及復仇的烈火，最終季後賽打出16勝1敗的戰績，寫下NBA紀錄。
在這其中只有2016年的勇士隊沒能拿下總冠軍，他們那一年在3：1領先的情況下被克里夫蘭騎士逆轉，以3：4丟掉冠軍。而如果塞爾提克G4完成對獨行俠的橫掃，他們本賽季將以80勝20敗的戰績進入到這一份榜單之中，但如今他們本季已經確定無法達成8成勝率。
塞爾提克季後賽10連勝 史上第9隊
而在上一場比賽之後，塞爾提克季後賽10連勝遭被終止，在這一敗出現之前，他們上一次輸球是在季後賽次輪G2輸給騎士，而這已經是在5月10日的事情了。
有趣的是，季後賽10連勝的榜單中共有9隊，不算今年塞爾提克的話有8隊，而這些球隊的奪冠率並不算特別高，8隊之中僅有4隊登頂，就看塞爾提克能否成為第5隊了。
單季季後賽連勝數：
1. 金州勇士2017年：15連勝（奪冠）
2. 聖安東尼奧馬刺1999年：12連勝（奪冠）
3. 洛杉磯湖人2001年：11連勝（奪冠）
3. 洛杉磯湖人1989年：11連勝
5. 克里夫蘭騎士2017年：10連勝
5. 克里夫蘭騎士2016年：10連勝（奪冠）
5. 紐澤西籃網2003年：10連勝
5. 聖安東尼奧馬刺2012年：10連勝
5. 波士頓塞爾提克2024年：10連勝