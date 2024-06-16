麥特戴蒙、凱西艾佛列克搶劫貪汙政客！雙影帝合體《鬧事》慘逃亡
奧斯卡金獎雙影帝麥特戴蒙與凱西艾佛列克，繼《心靈捕手》、《海邊的曼徹斯特》之後，再度攜手主演並共同監製《鬧事之徒》，凱西的哥哥班艾佛列克（Ben Affleck）擔任製片，並找來《神鬼認證》、《明日邊界》導演道格李曼（Doug Liman）執導演筒。
記者黃雅琪／綜合報導
《鬧事之徒》故事描述，一個走投無路的父親（麥特戴蒙飾）和一個剛出獄的前科犯（凱西艾佛列克飾）被迫合作，不情願被湊作堆的兩人捲入一場搶案，攜手搶奪貪汙政客的不義之財；不料竟搶劫失敗，意外鬧出一場荒腔走板的逃亡之旅。
曾以《海邊的曼徹斯特》拿下奧斯卡金獎影帝的凱西艾佛列克，這次不僅參與《鬧事之徒》監製工作，也與《山巔之城》查克麥拉倫一同擔任編劇。凱西艾佛列克表示，《鬧事之徒》的靈感來自於他非常喜愛的《午夜狂奔》、《虎豹小霸王》和《日舞小子》等經典作品，他一直都想發展一部「兄弟檔動作喜劇」。
麥特戴蒙與凱西艾佛列克從小學時期就結識成為好友，是現實生活中的哥倆好，這次他們將故事搬回到家鄉波士頓作為背景，結合喜劇元素與動作冒險，以全新的方式呈現劫盜電影。
《鬧事之徒》集結堅強卡司陣容，包括曾與麥特合作演出《縮小人生》、以《我的鯨魚老爸》榮獲奧斯卡提名的亞裔女星周洪，在片中飾演麥特的心理治療師；《李察威爾事件》保羅沃爾特豪澤爾、《不可能的任務》系列文雷姆斯、《蜘蛛人》「八爪博士」艾佛烈蒙利納、《地獄怪客》系列朗帕爾曼等人皆參與演出。《鬧事之徒》8月9日上線Apple TV+。