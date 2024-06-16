李明依認心疼孫安佐！曝他幼時「管教內幕」嘆：有些人滿無知的
狄鶯、孫鵬24歲獨子孫安佐持續行徑失控，有網友挖出狄鶯當年和李明依上節目《康熙來了》的片段，狄鶯當時義憤填膺表示，年輕人被關都會說是媽媽沒教好，還攻擊一旁的李明依，說對方就是那種媽媽，李明依今（16）日出席戒菸活動，受訪時透露，她們確實是2種育兒方式，對於狄鶯的言論並不會特別在意，回顧當時節目片段直言：「滿無知的」，表示很心疼孫安佐。
記者吳昕蓓／台北報導
李明依回憶，她看著孫安佐小時候，同齡孩子都在一起玩耍，只有孫安佐不能一起游泳、打籃球、打電動，「有些孩子吃飯比較慢，媽媽就會規定要吃完才能玩，這樣會有陰影」，她透露孫安佐的飯堆得像小山一樣高，對方從小就很乖，但她看起來就會很擔心，「媽媽不准，小孩就會更無法教導。」
李明依表示，她的育兒方式，是希望孩子的可控範圍內安全成長，給予相對的自由和空間，「希望他安全的自由，而不是完全放任，教他跟別人的互動，該有的禮貌都要有，自己成熟就會懂了」，像她會跟兒子解釋為什麼只喝可樂不好，「但他去美國發現很好喝，就開始不喝水」，開始打籃球後，看到大家都喝水，又默默改掉習慣。
當時在節目上，狄鶯還被問到如果孩子是同志該怎麼辦，立刻表示不可能，孫安佐長大後會成為跟馬英九一樣了不起的人，李明依指出，當年還有人聊到有人誤會說靠近同志就會變成同志，無奈表示，「會覺得有些人還滿無知的。」
李明依也透露，從孫安佐在美國的風波爆發後，就很心疼對方，直言孫安佐就是沒有被理解，很需要被肯定和關注，但和狄鶯一家已經很久沒有聯絡，因此沒有特別關心，「你覺得我能建議她什麼嗎？就是很無奈，在她眼裡覺得我的教育方式才是不對的」，表示她們那是最後一次同台了，也提到就讀經濟系的兒子目前在考金融證照，有台灣女友在交往中，兒子和孫安佐並不認識。