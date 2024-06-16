遭影射靠關係上位「跟製作人喇舌」！安心亞在家偷哭：委屈吞1年
女星安心亞影視歌三棲，更在節目《同學來了》擔任主持人，然而事業得意，她的感情中卻一直沒有對象，也讓她在節目中自嘲是「最無聊女星」，覺得對跟拍她的狗仔很抱歉，也透露自己被影射跟製作人喇舌，導致她被貼上負面標籤，覺得很委屈，「我在家裡偷哭，這個委屈我吞了一年。」
記者吳昕蓓／綜合報導
安心亞在《同學來了》上搞笑表示：「我有時候被狗仔跟到覺得很抱歉，他們有段時間每天跟，因為他們覺得我好像有什麼鬼，但我那段時間真的沒有桃花，我半夜也只是要去健身房，沒有要去約會，他們還要等到我回家才能收工。」
同時安心亞也透露，有個新聞事件讓她很在意：「我被趙哥（趙正平）害到笑不出來，去年他在一個節目裡講八卦，影射一個女藝人，說她從綜藝出道後出了唱片，去外面玩還跟製作人喇舌，網路留言都說是我，我在家裡偷哭，這個委屈我吞了一年。」趙正平一聽急忙向安心亞道歉，並澄清事件主角另有其人。
趙正平火爆的螢幕形象也很容易被誤解：「反骨男孩寫了一篇『為什麼景行廳男孩跟Energy差這麼大』，我看到就嘻嘻哈哈笑回『是想來戰嗎』，但媒體就把我平常上節目的語氣、講話方式，說我殺氣騰騰要跟Energy戰。」
而家人看了媒體報導趙正平在社群貼文上抒發心情的文章後，竟誤以為他想不開，「疫情股災我心有感觸，就Po文寫了『聯電加油好嗎』，記者沒來問我，憑幾張照片就寫得亂七八糟」，但同場的記者代表關韶文不認同趙正平將這事怪罪到記者身上，「如果當時沒寫這篇，你今天上得了這集通告嗎？而且股價清清楚楚Po在那邊，那還有什麼好問你的？」