馬轟賴兩岸關係「偷天換日」　陳水扁嗆：狡賴慣犯有什麼臉說嘴？

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此外1992年馬英九時任陸委會副主委時曾說，根據《憲法》與《兩岸人民關係條例》，中華民國包括台灣地區與中國地區。以及認為立法院三讀通過《兩岸人民關係條例》，是落實「一國兩區」精神。但當年時任中國國台辦發言人李慶洲直接抨擊「一國兩區」是推行「一國兩府」，與一個中國原則相違背。陳水扁對此表示，馬英九所謂的「一國兩區」，中華人民共和國並沒有背書。
陳水扁認為，馬英九反問賴清德是否認同一中原則、認同《憲法》？但問題是，包括陳水扁本人、前總統蔡英文以及現任總統賴清德，都從未認同一中原則。陳水扁強調，中國的一中原則，依其《憲法》規定，台灣是中華人民共和國的一部分，不能各自表述為台灣是中華民國的一部分。1999年國台辦也回應陸委會的「特殊國與國關係說帖」，認為說帖只是用「特殊性」來掩蓋「兩國論」的分裂本質，並強調海協會從來沒有承認，今後也不會接受所謂「一個中國，各自表述」。
談及美國立場，陳水扁表示，美國也沒有幫馬英九的一中原則論述背書。事實上，2007年美國在台協會台北辦事處主任楊甦棣就曾代表美國政府宣示，美方全面拒絕中華人民共和國宣稱台灣是其一部分的主張，目前仍然是美國的「一中政策」。
陳水扁批評，馬英九口出狂言引述的「一國兩區」、奉為圭臬的一中各表「一中原則」，中華人民共和國政府從不買單，遑論美國政府也沒辦法接受。至於《憲法》也早已不合時宜，否則怎會有《憲法增修條文》凍結本文？2005年第七次修憲，還是國民兩黨共同合作，裁撤政權機關的國民大會。陳水扁反問馬英九，如果《憲法》規定大陸地區的中華人民共和國也是中華民國的一部分，為什麼馬英九不在兩度馬習會時公開主張？「設詞狡賴」的慣犯馬英九，如今還有什麼臉拿來說嘴的？