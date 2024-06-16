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馬轟賴兩岸關係「偷天換日」　陳水扁嗆：狡賴慣犯有什麼臉說嘴？

▲馬英九批總統府兩岸關係是偷天換日的「新兩國論」，陳水扁反嗆狡賴慣犯有什麼臉說嘴。（圖／翻攝自陳水扁臉書）
▲馬英九批總統府兩岸關係是偷天換日的「新兩國論」，陳水扁反嗆狡賴慣犯有什麼臉說嘴。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者陳威叡／台北報導

總統賴清德日前接受《時代》雜誌專訪，訪談中提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」論述，遭前總統馬英九發文批評引發社會熱議，除前美國國務院中國政策顧問余茂春指出，馬英九的批評是「找碴、沒事找事」，前總統陳水扁今（16）日臉書發文表示，對於馬英九題為「口出狂言，又設詞狡賴」的批評深不以為然，認為「口出狂言設詞狡賴的是馬英九」。

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陳水扁在發文中列舉馬英九的多項言論，一一回擊。他指出，馬英九認為「中華民國包括台灣地區與大陸地區，兩岸互不承認主權，互不否認治權」，這樣的論述，難道不是兩岸或兩國互不隸屬嗎？

此外1992年馬英九時任陸委會副主委時曾說，根據《憲法》與《兩岸人民關係條例》，中華民國包括台灣地區與中國地區。以及認為立法院三讀通過《兩岸人民關係條例》，是落實「一國兩區」精神。但當年時任中國國台辦發言人李慶洲直接抨擊「一國兩區」是推行「一國兩府」，與一個中國原則相違背。陳水扁對此表示，馬英九所謂的「一國兩區」，中華人民共和國並沒有背書。

陳水扁認為，馬英九反問賴清德是否認同一中原則、認同《憲法》？但問題是，包括陳水扁本人、前總統蔡英文以及現任總統賴清德，都從未認同一中原則。陳水扁強調，中國的一中原則，依其《憲法》規定，台灣是中華人民共和國的一部分，不能各自表述為台灣是中華民國的一部分。1999年國台辦也回應陸委會的「特殊國與國關係說帖」，認為說帖只是用「特殊性」來掩蓋「兩國論」的分裂本質，並強調海協會從來沒有承認，今後也不會接受所謂「一個中國，各自表述」。

談及美國立場，陳水扁表示，美國也沒有幫馬英九的一中原則論述背書。事實上，2007年美國在台協會台北辦事處主任楊甦棣就曾代表美國政府宣示，美方全面拒絕中華人民共和國宣稱台灣是其一部分的主張，目前仍然是美國的「一中政策」。

陳水扁批評，馬英九口出狂言引述的「一國兩區」、奉為圭臬的一中各表「一中原則」，中華人民共和國政府從不買單，遑論美國政府也沒辦法接受。至於《憲法》也早已不合時宜，否則怎會有《憲法增修條文》凍結本文？2005年第七次修憲，還是國民兩黨共同合作，裁撤政權機關的國民大會。陳水扁反問馬英九，如果《憲法》規定大陸地區的中華人民共和國也是中華民國的一部分，為什麼馬英九不在兩度馬習會時公開主張？「設詞狡賴」的慣犯馬英九，如今還有什麼臉拿來說嘴的？




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