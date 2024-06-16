最熟悉的陌生字「鞥」是什麼？iOS 18後出現機率「應該會大減」
用手機注音輸入時有出現過「鞥」這個字嗎？有時甚至會出現一串「鞥鞥鞥鞥鞥」，那是因為鞥的讀音為「ㄥ」，而在手機上的鍵盤位置就在刪除鍵的旁邊，因此當用戶想要刪除，卻容易不慎誤觸按到「ㄥㄥㄥ」，在系統轉換成中文字後，就會出現一串「鞥鞥鞥」，但更新到iOS 18之後，因刪除鍵移位，未來誤觸機會應該會大減。
記者周淑萍/綜合報導
「鞥」這個字可說是大家手機上「最熟悉的陌生字」，經常出現但其實真正用到的機會相當低。鞥的讀音為「ㄥ」，是指皮革的柔化處理，通常會出現在皮革、馬韁繩有關的句子上。例如：在古代，工匠們使用特別的技術來鞥皮革，使其更加柔軟，適合製作馬韁繩。
至於為什麼很常見，讓一票台灣用戶打得出字但卻搞不懂其意義，因為鞥字的注音為「ㄥ」，ㄥ鍵就在手機注音鍵盤「刪除」按鍵的旁邊，因此每當出現輸入錯誤時，用戶想要刪除，但卻容易誤觸到ㄥ鍵，導致出現一連串的「鞥鞥鞥鞥」。
但這個鞥字升級成iOS 18之後出現的機率可能會大減，有開發者搶先體驗iOS 18 Beta版，在注音的輸入鍵盤上發現，除了支援滑動輸入之外，鍵盤的排列更加整齊，同時將刪除按鍵往下移，調整到空格旁邊的位置，將會大幅減少誤觸，預料鞥字出現機率也會降低。