人類開始逆襲！攝影師參加AI製圖比賽 「無頭鳥真照片」奪第三名
人類吹起逆襲號角！近期全世界都陷入 AI 狂潮，AI不但能生成文章作品，連超逼真的圖片也都能快速產出，對攝影師、藝術家、作家們無疑是一大威脅。但近期就有攝影師突發奇想，拿著自己拍下的「無頭鳥」照片去參加AI製圖比賽，沒想到最終獲得第三殊榮，還獲得人氣大獎，但被發現這張照片是「真實」作品之後，也慘遭除名。
記者潘毅／綜合報導
目前AI發展十分迅速，但還有著不小缺陷，常常產出「多手、缺腳」等各種詭異作品，近期全球知名的「1839 Awards 彩色攝影比賽」中，也特地為AI設置了一個類別。
這讓攝影師 Miles Astray 突然萌生了一個很有趣的想法，就是將自己實際拍下的紅鶴變成「無頭鳥」的瞬間照片，拿去投稿到AI 製圖類別，沒想到不但獲得多數評審的青睞，取得第三名佳績，還贏下民眾投票人氣獎。
本次1839 Awards攝影比賽的評審，請來了業界相當出色，包含Getty Images、紐約時報、Maddox Gallery 等知名圖像公司中的創意總監或是藝術總監來評分，但他們也都沒有發現Miles 投稿的照片並非AI所繪製的。
而1839 Awards 主辦方得知消息後，也宣布取消Miles的獲獎資格，隨後也解釋原因，「 Miles 的紅鶴照片並不符合人工智慧生成圖片類別的要求，能理解 Miles 做出此舉的想法，但也不希望阻礙其他藝術家在AI類別中獲勝的機會」，Miles「反將AI一軍」的有趣行為藝術也引發社群廣大迴響。